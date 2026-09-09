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Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ έγινε ο πρώτος προπονητής που απολύθηκε στο φετινό πρωτάθλημα

Ο Βάσκος τεχνικός είναι ο πρώτος που αποχωρεί τη φετινή σεζόν στη Super League.

Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ έγινε ο πρώτος προπονητής που απολύθηκε στο φετινό πρωτάθλημα
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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με τον Βάσκο τεχνικό και παράλληλα να έχουν βρει τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Η αποχώρηση του 65χρονου Ισπανού σηματοδοτεί και την πρώτη αλλαγή προπονητή στη φετινή Super League, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία άλλη αλλαγή στους πάγκους των ομάδων.

Ο Βάσκος είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και συνδέθηκε με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Υπό τις οδηγίες του οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Conference League, ενώ στη συνέχεια πανηγύρισαν το ιστορικό τρεμπλ για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Η φετινή σεζόν, ωστόσο, δεν ξεκίνησε όπως θα περίμεναν στον Ολυμπιακό. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα έκανε το «δύο στα δύο» στο πρωτάθλημα, επικρατώντας και του Αστέρα στην Τρίπολη, η ευρωπαϊκή πορεία και κυρίως ο αποκλεισμός από τη ΝΕΚ Ναϊμέγκεν δημιούργησαν έντονο προβληματισμό.

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