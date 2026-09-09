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Ολυμπιακός: Τότε θα κάνει ντεμπούτο ο Αλγκουαθίλ

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα καθίσει στον πάγκο των Πειραιωτών ο Ισπανός προπονητής.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Τότε θα κάνει ντεμπούτο ο Αλγκουαθίλ
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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν ότι οι δύο πλευρές χωρίζουν, έχοντας βρει ωστόσο τον νέο προπονητή τους.

Αυτός είναι ο Ιμανός Αλγκουαθίλ, ο οποίος έχει καθίσει στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ κι αναμένεται την Πέμπτη (10/9) να βρίσκεται στη χώρα μας, προκειμένου να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο και να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες.

Ο Βάσκος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία έπειτα να προπονήσει τους νέους του ποδοσφαιριστές, ουσιαστικά για δύο ημέρες, μιας και θα κάνει το ντεμπούτο του το Σάββατο (12/9, 19:00) απέναντι στον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

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