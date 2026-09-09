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Ολυμπιακός: Οριστικά στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ το… τιμόνι στη μετά-Μεντιλίμπαρ εποχή

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Οριστικά στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ το… τιμόνι στη μετά-Μεντιλίμπαρ εποχή
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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό, το βράδυ της Τετάρτης (09/09) καθώς ο ελληνικός σύλλογος ανακοίνωσε και επίσημα την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μερικά λεπτά αργότερα, το… χρίσμα είχε δοθεί στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

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Μάλιστα, ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και την Πέμπτη (10/09) αναμένεται να κάνει την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός ηγέτης των Πειραιωτών, με αποτέλεσμα να ξεκινά και… επίσημα η νέα «εποχή» στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη.

Ο Ολυμπιακός θα αποτελέσει την τρίτη ομάδα του Ισπανού προπονητή στην μέχρι τώρα πορεία του στους πάγκους, αφού μετά τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Σοσιεδάδ, έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, όπου κατάφερε να πανηγυρίσει το Κύπελλο Ισπανίας, ενώ την περσινή σεζόν ήταν στον πάγκο της Αλ Σαμπάμπ στην Σαουδική Αραβία, όπου αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026.

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