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Ολυμπιακός: Επιμένει ισπανικά – Από τον Βαλβέρδε, στον Μεντιλίμπαρ και στον Αλγκουαθίλ

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν να επενδύουν σε τεχνικούς από την χώρα της Ιβηρικής τα τελευταία χρόνια.

Ολυμπιακός: Επιμένει ισπανικά – Από τον Βαλβέρδε, στον Μεντιλίμπαρ και στον Αλγκουαθίλ
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Η αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό κλείνει ένα ακόμη ισπανικό κεφάλαιο στον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Μπορεί ο Βάσκος τεχνικός να αποτελεί πλέον παρελθόν, όμως η σχέση του συλλόγου με την Ισπανία και τη συγκεκριμένη προπονητική σχολή έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη παράδοση, ειδικά μετά και την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Από το 2008 και τον Πεπ Σεγκούρα, ο οποίος ανέλαβε υπηρεσιακά και ολοκλήρωσε τη σεζόν με την κατάκτηση πρωταθλήματος και Κυπέλλου, μέχρι σήμερα, αρκετοί Ισπανοί τεχνικοί έχουν περάσει από τον Πειραιά.

Ξεχωριστή θέση φυσικά έχει ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ο «Τσινγκούρι» είχε δύο θητείες στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε συνολικά τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας, δημιουργώντας μια από τις πιο επιτυχημένες ισπανικές παρουσίες στην ιστορία του συλλόγου.

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Τη σκυτάλη πήρε ο Μίτσελ, ο οποίος στην πρώτη του θητεία πρόσθεσε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, ενώ επέστρεψε στον πάγκο το 2022. Ανάμεσα στις δύο παρουσίες του πέρασαν από τον Ολυμπιακό οι Βίκτορ Σάντσεθ, Όσκαρ Γκαρθία και Κάρλος Κορμπεράν, ενώ το 2023 ανέλαβε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ.

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Και φυσικά, τελευταίος ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Ο άνθρωπος που έφτασε στον Πειραιά τον Φεβρουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του συλλόγου, ενώ στη συνέχεια οδήγησε την ομάδα στο ιστορικό τρεμπλ για τα 100 χρόνια της.

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Πλέον, μετά την απόλυσή του, όλα δείχνουν πως ο Ολυμπιακός δεν απομακρύνεται από την ισπανική συνταγή. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκεται στο προσκήνιο για την επόμενη ημέρα, κάτι που σημαίνει πως, εφόσον επιβεβαιωθεί, η «ερυθρόλευκη» παράδοση με τους Ισπανούς προπονητές θα συνεχιστεί.

Από τον Βαλβέρδε και τον Μίτσελ μέχρι τον Μεντιλίμπαρ, η Ισπανία έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και πλέον μένει να φανεί αν ο επόμενος Ισπανός θα μπορέσει να γράψει τη δική του ιστορία στον Πειραιά.

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