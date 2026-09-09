Ο Ανρί θα έδινε τη «Χρυσή Μπάλα» στον Εμπαπέ

Σε ρόλο σχολιαστή στο CBS Sports πλέον, ο Τιερί Ανρί δεν δίστασε να κάνει την εκτίμησή του για το φαβορί της «Χρυσής Μπάλας». Ο «Τιτί» πιστεύει πως ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι αυτός που πρέπει να κερδίσει το βραβείο.

«Θα μου πουν ότι δεν κέρδισε τίποτα, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν στην ιστορία. Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν την έρευνά τους και να συνειδητοποιήσουν ότι οι προηγούμενοι νικητές της “Χρυσής Μπάλας” έχουν κερδίσει το βραβείο χωρίς να κερδίσουν τρόπαιο εκείνη τη χρονιά. Δείτε τι πέτυχε ατομικά: πρώτος σκόρερ στο Champions League, τη La Liga και το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε χαρακτηριστικά ο παλαίμαχος σταρ της Άρσεναλ.

Δεύτερο, έβαλε τον επίσης συμπατριώτη του, Ολίσε: «Είναι πολύ κοντά στο φαβορί μου. Έχει τα ίδια επιτεύγματα με τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά όσον αφορά τις ασίστ».