ΑΕΚ: Λαρεντζάκης τριετίας στην Ένωση!

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί. Το βίντεο που ετοίμασε η ΚΑΕ ΑΕΚ προανήγγειλε την οριστική επιστροφή και πλέον είναι επίσημο: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα φορά ξανά τη φανέλα με το «Δικέφαλο». Μέχρι το καλοκαίρι του 2029, υπογράφοντας για τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Λαρεντζάκης έως το 2029

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη “Βασίλισσα” ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96).

Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των “κιτρινόμαυρων” (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.

Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!».