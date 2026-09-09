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ΑΕΚ: Λαρεντζάκης τριετίας στην Ένωση!

Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη με συμβόλαιο μέχρι το 2029. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Λαρεντζάκης τριετίας στην Ένωση!
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Η συμφωνία είχε επιτευχθεί. Το βίντεο που ετοίμασε η ΚΑΕ ΑΕΚ προανήγγειλε την οριστική επιστροφή και πλέον είναι επίσημο: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα φορά ξανά τη φανέλα με το «Δικέφαλο». Μέχρι το καλοκαίρι του 2029, υπογράφοντας για τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Λαρεντζάκης έως το 2029

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη “Βασίλισσα” ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96).

Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των “κιτρινόμαυρων” (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.

Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!».

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