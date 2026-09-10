«Άλωσε» τη Νάπολι η Άρσεναλ με ασίστ Τζόλη - «Πάρτι» η Παρί, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία (vids)

Εντυπωσιακή εκκίνηση στη νέα League Phase του Champions League πραγματοποίησε η Παρί Σεν Ζερμέν, επιβεβαιώνοντας από νωρίς ότι και φέτος θα διεκδικήσει με αξιώσεις την κορυφή της Ευρώπης.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε διέλυσε με 6-1 τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, παρουσιάζοντας ξανά το επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο που την οδήγησε στην κατάκτηση του τροπαίου. Ο Φεράν Τόρες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τρία γκολ, ενώ οι Ακλιούς και Ντρο Φερνάντεθ δείχνουν να κερδίζουν ολοένα και περισσότερο χώρο στο rotation των Παριζιάνων.

Ελληνικό ενδιαφέρον υπήρχε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς. Στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ βρέθηκε να κυνηγά το σκορ απέναντι στη Γαλατασαράι, όμως έκανε την ανατροπή και έφτασε στο 3-1. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε χρόνο συμμετοχής, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο στο 74ο λεπτό αντί του Σαλασάρ.

Σπουδαία ανατροπή πανηγύρισε και η Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», επικρατώντας 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Κώστας Τσιμίκας μπήκε στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, καθώς στο 88' αντικατέστησε τον τραυματία Κέρκεζ.

Στη Νάπολι, τέλος, η Άρσεναλ πήρε ένα πολύτιμο διπλό με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 75', όταν ο Μάρτιν Έντεγκααρντ εκτέλεσε με εντυπωσιακό τρόπο την πάσα του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή εννέα λεπτά νωρίτερα. Έτσι, ο Έλληνας άσος συνδύασε την είσοδό του με άμεση συμμετοχή στο νικητήριο τέρμα των «κανονιέρηδων».

Τα αποτελέσματα

Μπριζ (Βέλγιο) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3

ΑΕΚ (Ελλάδα) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Ίντερ (Ιταλία) 2-1

Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2

Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2

Λιλ (Γαλλία) - Μπέτις (Ισπανία) 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-1

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1

Παρί ΣΖ (Γαλλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-1

Νάπολι (Ιταλία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία) 19:45

Μπάγερν (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία) 22:00

Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ