ΠΑΟΚ: Επίσημη η μεγάλη μεταγραφή με τον Μπέργκερ

Μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αυστριακό ακραίο Αλεξάντερ Μπέργκερ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κινήθηκε αποφασιστικά για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής και κατάφερε να ολοκληρώσει μια μεταγραφή που ανεβάζει την ποιότητα και τις επιλογές του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση

Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Βόλεϊ Ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Αλεξάντερ Μπέργκερ, σε μία μεταγραφή που προσδίδει τεράστια εμπειρία, ποιότητα και προσωπικότητα στο ρόστερ του Δικεφάλου ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ο Αυστριακός ακραίος, γεννημένος στις 27 Σεπτεμβρίου 1988 στο Aichkirchen, με ύψος 1,94μ. και επίθεση στα 3,52μ., αποτελεί έναν αθλητή με διαδρομή κορυφαίου επιπέδου, έχοντας αγωνιστεί επί σειρά ετών σε Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία και Πολωνία, αλλά και με την Εθνική Αυστρίας.

Ο Μπέργκερ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη Supervolley Wels, πριν μετακομίσει στη Hypo Tirol Innsbruck, όπου αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2014 και δημιούργησε τις βάσεις για μία σπουδαία διεθνή καριέρα. Με την αυστριακή ομάδα κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα Αυστρίας και ένα Κύπελλο Αυστρίας, ενώ παράλληλα απέκτησε σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις μέσα από το Champions League και τη MEVZA.

Το 2014 έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα εκτός Αυστρίας, αγωνιζόμενος στη Nantes Reze Metropole Volley της Γαλλίας, ενώ τη σεζόν 2015-16 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Tonazzo Padova. Εκεί άνοιξε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του, καθώς ακολούθησε η μεταγραφή του στη Sir Safety Perugia, με την οποία αγωνίστηκε από το 2016 έως το 2019.

Με την ιταλική υπερδύναμη έζησε μερικές από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, κατακτώντας το CEV Champions League το 2017, το Ιταλικό Πρωτάθλημα το 2018, το Ιταλικό Κύπελλο το 2018 και το 2019, καθώς και το Ιταλικό Super Cup το 2017.

Η παρουσία του στην Perugia τον έφερε στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού βόλεϊ, καθώς αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του CEV Champions League και της Serie A1 απέναντι σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Η περίοδος 2016-19 αποτέλεσε το αγωνιστικό αποκορύφωμα της καριέρας του, με τον Μπέργκερ να αποτελεί μέλος μίας ομάδας που πρωταγωνίστησε τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 2018-19, μάλιστα, συνέχισε να αγωνίζεται σε Champions League, Serie A1, Ιταλικό Κύπελλο και Super Cup.

Μετά την ιταλική του περίοδο, ο Αυστριακός ακραίος συνέχισε την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο. Αγωνίστηκε στην Τουρκία, ενώ ακολούθησε μία ιδιαίτερα σημαντική τετραετία στην Πολωνία, με συμμετοχές στην PlusLiga, μία από τις πλέον ανταγωνιστικές λίγκες του παγκόσμιου βόλεϊ. Παράλληλα, είχε παρουσία στο Πολωνικό Κύπελλο και σε διεθνείς διοργανώσεις, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζει αθλητές και ομάδες κορυφαίου επιπέδου.

Το 2024-25 επέστρεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της Belluno Volley. Στην πρώτη του παρουσία με την Belluno, ήταν καθοριστικός στα Playoffs, ενώ στον πρώτο τελικό απέναντι στη Sorrento σημείωσε 26 πόντους, καταγράφοντας μία ακόμη απόδειξη της επιθετικής του ποιότητας.

Τη σεζόν 2025-26 παρέμεινε στην Belluno, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας. Μάλιστα, στον δεύτερο τελικό των Playoffs ανόδου απέναντι στη Reggio Calabria, ο Μπέργκερ σημείωσε 13 πόντους και αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προσπάθεια της Belluno για την άνοδο στη Serie A2.

Σε επίπεδο Εθνικής Ομάδας, ο Μπέργκερ αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους σημαντικότερους Αυστριακούς αθλητές της γενιάς του. Έχει αγωνιστεί σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, World League, European League, European Silver League, προκριματικά Παγκοσμίων και Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, αλλά και στα CEV Olympic Qualifiers.

Η ποιότητά του σε επίπεδο Εθνικής Ομάδας αναγνωρίστηκε και με σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Το 2015/16 αναδείχθηκε καλύτερος ακραίος και καλύτερος σέρβερ της European League, ενώ το 2024/25 αναδείχθηκε καλύτερος υποδοχέας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πρόκειται για διακρίσεις που αναδεικνύουν δύο διαφορετικές, αλλά εξίσου σημαντικές πτυχές του παιχνιδιού του: την επιθετική του ποιότητα και την αξιοπιστία του στην υποδοχή.

Ο Αλεξάντερ Μπέργκερ έρχεται πλέον στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ και να προσθέσει στο ρόστερ του Δικεφάλου κάτι πολύ περισσότερο από την αγωνιστική του ποιότητα: την εμπειρία ενός αθλητή που έχει κατακτήσει Champions League, Ιταλικό Πρωτάθλημα, δύο Ιταλικά Κύπελλα και Ιταλικό Super Cup, έχει αγωνιστεί στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει φορέσει για χρόνια τη φανέλα της Εθνικής Αυστρίας.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Αλεξάντερ Μπέργκερ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο, με τεράστια ιστορία και παράδοση. Πολλοί σπουδαίοι αθλητές έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα και νιώθω μεγάλη περηφάνια που πλέον αποτελώ κι εγώ μέρος της ιστορίας της. Ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο να πετύχουν τους στόχους τους. Πάμε ΠΑΟΚ!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Αλεξάντερ!