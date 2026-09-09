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Champions League: «Πεντάστερη» πρεμιέρα για την Μπαρτσελόνα - Εύκολη νίκη για την Στουτγκάρδη (vid)

Εύκολο απόγευμα τόσο για την ισπανική ομάδα, όσο και για τη γερμανική.

Champions League: «Πεντάστερη» πρεμιέρα για την Μπαρτσελόνα - Εύκολη νίκη για την Στουτγκάρδη (vid)
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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν τις φετινές ευρωπαϊκές τους περιπέτειες η Μπαρτσελόνα και η Στουτγκάρδη, καθώς αμφότερες πανηγύρισαν ευρείες νίκες μπροστά στο κοινό τους.

Οι Καταλανοί ήταν καταιγιστικοί απέναντι στη Φέγενορντ και έφτασαν στο εμφατικό 5-1, έχοντας τον Ραφίνια σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και ουσιαστικά μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Ραφίνια βρήκε δύο φορές δίχτυα, ενώ ο Αντεγέμι σημείωσε το πρώτο του γκολ στο Champions League με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Το δικό του παρθενικό τέρμα με τους «μπλαουγκράνα» πέτυχε και ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, ολοκληρώνοντας μία ιδιαίτερα παραγωγική βραδιά για τους γηπεδούχους.

Στη Στουτγκάρδη, πάντως, το πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Ερμέντιν Ντεμίροβιτς. Ο 28χρονος Βόσνιος επιθετικός έγραψε το πρώτο χατ τρικ της φετινής διοργάνωσης, σκοράροντας τρεις φορές μέσα σε μόλις 13 λεπτά, από το 20' έως το 32'.

Η Στουτγκάρδη επικράτησε τελικά 3-1 της Βίκινγκ στην MHPArena, με το παιχνίδι να έχει ουσιαστικά κριθεί από το πρώτο ημίχρονο. Έτσι, οι «Σουηβοί» έκαναν ιδανική εκκίνηση στη League Phase, παίρνοντας από νωρίς το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση.

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