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Άρσεναλ: Στον πάγκο για το παιχνίδι με τη Νάπολι ο Τζόλης

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στον πάγκο για την Άρσεναλ.

Άρσεναλ: Στον πάγκο για το παιχνίδι με τη Νάπολι ο Τζόλης
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Στη διάθεση του Μικέλ Αρτέτα για την πρεμιέρα της Άρσεναλ στο Champions League βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος θα ξεκινήσει την αναμέτρηση απέναντι στη Νάπολι από τον πάγκο.

Το παιχνίδι διεξάγεται στην Ιταλία, με τους «κανονιέρηδες» να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στη φετινή διοργάνωση και τον Έλληνα διεθνή να βρίσκεται για πρώτη φορά φέτος σε επίσημο αγώνα στην αποστολή ως αναπληρωματικός.

Οι ενδεκάδες

Νάπολι: Μερέτ – Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Μαρίν, Ολιβέρα – Γκίλμουρ, Λομπότκα, Ντε Μπρόινε – Πολιτάνο, Χόιλουντ, Σάντος.

Άρσεναλ: Ράγια – Ινκαπιέ, Γκάμπριελ, Κόνσα, Γουάιτ – Μερίνο, Ράις – Έζε, Έντεγκαρντ, Σάκα – Γιόκερες.

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