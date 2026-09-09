Τεντόγλου και Καραλής αναχώρησαν για το Ultimate Championship - Πότε αγωνίζονται

Οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου αναχώρησαν την Τετάρτη (09/09) με προορισμό τη Βουδαπέστη, όπου θα συμμετάσχουν στο Ultimate Championship.

Η νέα διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στο Εθνικό Στάδιο της Ουγγαρίας και ουσιαστικά ρίχνει την αυλαία στη φετινή σεζόν του κλασικού αθλητισμού.

Ο Καραλής θα αγωνιστεί κόντρα στον Μόντο Ντουπλάντις την Παρασκευή (11/09, 21:08) και ο Τεντόγλου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο το Σάββατο (12/09, 20:44).