Τεντόγλου και Καραλής αναχώρησαν για το Ultimate Championship - Πότε αγωνίζονται

Έτοιμοι για τον τελευταίο μεγάλο αγώνα της σεζόν οι Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής.

Τεντόγλου και Καραλής αναχώρησαν για το Ultimate Championship - Πότε αγωνίζονται
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Οι Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου αναχώρησαν την Τετάρτη (09/09) με προορισμό τη Βουδαπέστη, όπου θα συμμετάσχουν στο Ultimate Championship.

Η νέα διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στο Εθνικό Στάδιο της Ουγγαρίας και ουσιαστικά ρίχνει την αυλαία στη φετινή σεζόν του κλασικού αθλητισμού.

Ο Καραλής θα αγωνιστεί κόντρα στον Μόντο Ντουπλάντις την Παρασκευή (11/09, 21:08) και ο Τεντόγλου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο το Σάββατο (12/09, 20:44).

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