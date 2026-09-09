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Η «Bild» αναφέρθηκε στην κατάσταση του Καρέτσα - Όλα όσα γράφει

Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά την κατάρρευση.

Η «Bild» αναφέρθηκε στην κατάσταση του Καρέτσα - Όλα όσα γράφει
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Σε αναμονή παραμένουν τα νεότερα για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις μετά την κατάρρευσή του στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (09/09) δεν είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τη «Bild», ο Καρέτσας πέρασε μάλιστα τη νύχτα της Τρίτης στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερή ιατρικό έλεγχο.

Νωρίτερα, η βελγική HNL είχε μεταδώσει πως το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με αφυδάτωση. Η γερμανική εφημερίδα, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, επικαλούμενη και τον αθλητικό διευθυντή της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η απουσία του Καρέτσα από την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι δεν σχετιζόταν με αφυδάτωση, αλλά με «άλλα προβλήματα».

Παρά την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, το κλίμα γύρω από τον νεαρό Έλληνα διεθνή παραμένει αισιόδοξο, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι σοβαρό. Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης υπήρχε περιορισμένη ανησυχία στις τάξεις της Ντόρτμουντ, ενώ κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου ο Νίκο Κόβατς ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές του πως ο Καρέτσας είναι καλά.

Η μοναδική επίσημη τοποθέτηση της γερμανικής ομάδας μέχρι στιγμής αναφέρει ότι ο Καρέτσας αποχώρησε από το παιχνίδι λόγω προβλήματος στο κυκλοφορικό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, με την Ντόρτμουντ να σημειώνει πως ο ποδοσφαιριστής είναι καλά δεδομένων των συνθηκών.

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