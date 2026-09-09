League Cup Βόλεϊ: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού στα προημιτελικά
Η κλήρωση του League Cup «Νίκος Σαμαράς» έβγαλε μεγάλο παιχνίδι, με τους Θεσσαλονικείς να υποδέχονται τους νταμπλούχους Ελλάδας.
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του League Cup «Νίκος Σαμαράς» για την σεζόν 2026-27, με τις ομάδες της Volley League να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Στη φετινή διοργάνωση όλες οι αναμετρήσεις μέχρι και τα ημιτελικά θα είναι νοκ άουτ.
Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης:
Φοίνικας Σύρου – Κηφισιά
Καλαμάτα – Φλοίσβος
ΝΟΠΕΡ – Πανιώνιος
Άρης – ΟΦΗ
Προημιτελική φάση:
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Νικητής 3ου προκριματικού
Μίλων – Νικητής 1ου προκριματικού
Νικητής 4ου προκριματικού – Νικητής 2ου προκριματικού
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