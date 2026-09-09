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League Cup Βόλεϊ: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού στα προημιτελικά

Η κλήρωση του League Cup «Νίκος Σαμαράς» έβγαλε μεγάλο παιχνίδι, με τους Θεσσαλονικείς να υποδέχονται τους νταμπλούχους Ελλάδας. 

League Cup Βόλεϊ: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού στα προημιτελικά
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Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του League Cup «Νίκος Σαμαράς» για την σεζόν 2026-27, με τις ομάδες της Volley League να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Στη φετινή διοργάνωση όλες οι αναμετρήσεις μέχρι και τα ημιτελικά θα είναι νοκ άουτ.

Τα ζευγάρια της προκριματικής φάσης:

Φοίνικας Σύρου – Κηφισιά

Καλαμάτα – Φλοίσβος

ΝΟΠΕΡ – Πανιώνιος

Άρης – ΟΦΗ

Προημιτελική φάση:

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Νικητής 3ου προκριματικού

Μίλων – Νικητής 1ου προκριματικού

Νικητής 4ου προκριματικού – Νικητής 2ου προκριματικού

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