Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το US Open

Δείτε το βίντεο με την ανάλυση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για την αναμέτρηση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Μποτίκ Φαν Ντε Ζάντσουλπ.

Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το US Open
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά το ταμείο στο ΑΕΚ – ΛΑΣΚ, η BET MAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης επιστρέφουν για να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί.

Στο μικροσκόπιο τους, αυτή τη φορά, μπαίνει ένα παιχνίδι του US Open.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα ριχτεί στη μάχη για μία θέση στην τετράδα με τον Μποτίκ Φαν Ντε Ζάντσουλπ στις 02:30 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/09).

Αν προκριθεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος στην συνέχεια με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στους Χατσάνοφ και Μπλοξ, ενώ στον τελικό θα τον περιμένει ένας εκ των Τιάφοου και Σέλτον.

Η επιλογή της ημέρας (09/09):

COMMENTS
LATEST NEWS
21:50 CHAMPIONS LEAGUE

Live: Η δύσκολη αναμέτρηση της Λίβερπουλ του Τσιμίκα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης

21:45 CHAMPIONS LEAGUE

Live: Η μάχη της Άρσεναλ του Τζόλη κόντρα στη Νάπολι

21:41 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: «Πεντάστερη» πρεμιέρα για την Μπαρτσελόνα - Εύκολη νίκη για την Στουτγκάρδη (vid)

21:27 EUROLEAGUE

Διευκρινιστική δήλωση από τον Μάριους Γκριγκόνις

21:18 ΣΠΟΡ

Τεντόγλου και Καραλής αναχώρησαν για το Ultimate Championship - Πότε αγωνίζονται

21:11 CHAMPIONS LEAGUE

Βασικός ο Βαγιαννίδης για την Σπόρτινγκ κόντρα στη Γαλατασαράι - Στον πάγκο ο Ιωαννίδης

21:08 CHAMPIONS LEAGUE

Η «Bild» αναφέρθηκε στην κατάσταση του Καρέτσα - Όλα όσα γράφει

21:04 CHAMPIONS LEAGUE

Άρσεναλ: Στον πάγκο για το παιχνίδι με τη Νάπολι ο Τζόλης

20:52 EUROLEAGUE

Η συγκινητική ανάρτηση του Δ. Γιαννακόπουλου: «Μερικές ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ»

20:46 ΣΠΟΡ

League Cup Βόλεϊ: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού στα προημιτελικά

20:30 EUROLEAGUE

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε γεύμα στην «οικογένεια» του Παναθηναϊκού AKTOR

20:13 EUROLEAGUE

ΚΑΕ Ολυμπιακός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ένας δικός μας άνθρωπος…»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας