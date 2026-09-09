Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το US Open
Δείτε το βίντεο με την ανάλυση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για την αναμέτρηση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Μποτίκ Φαν Ντε Ζάντσουλπ.
Μετά το ταμείο στο ΑΕΚ – ΛΑΣΚ, η BET MAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης επιστρέφουν για να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί.
Στο μικροσκόπιο τους, αυτή τη φορά, μπαίνει ένα παιχνίδι του US Open.
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα ριχτεί στη μάχη για μία θέση στην τετράδα με τον Μποτίκ Φαν Ντε Ζάντσουλπ στις 02:30 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/09).
Αν προκριθεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος στην συνέχεια με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στους Χατσάνοφ και Μπλοξ, ενώ στον τελικό θα τον περιμένει ένας εκ των Τιάφοου και Σέλτον.
Η επιλογή της ημέρας (09/09):
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