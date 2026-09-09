Η πρόταση ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το US Open

Μετά το ταμείο στο ΑΕΚ – ΛΑΣΚ, η BET MAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης επιστρέφουν για να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί.

Στο μικροσκόπιο τους, αυτή τη φορά, μπαίνει ένα παιχνίδι του US Open.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα ριχτεί στη μάχη για μία θέση στην τετράδα με τον Μποτίκ Φαν Ντε Ζάντσουλπ στις 02:30 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/09).

Αν προκριθεί, θα βρεθεί αντιμέτωπος στην συνέχεια με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στους Χατσάνοφ και Μπλοξ, ενώ στον τελικό θα τον περιμένει ένας εκ των Τιάφοου και Σέλτον.

Η επιλογή της ημέρας (09/09):