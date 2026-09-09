· Ισπανία

Ντα Λα Φουέντε: «Αυτό μου είπε ο Ντόναλντ Τραμπ»

Ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, αποκάλυψε τι του ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων. 

Ντα Λα Φουέντε: «Αυτό μου είπε ο Ντόναλντ Τραμπ»
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Η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Λουίς Ντε Λα Φουέντες είχε την ευτυχία να παραλάβει το μετάλλιο του νικητή. Ο προπονητής της «φούρια ρόχα», αντάλλαξε χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είχε και σύντομη συνομιλία μαζί του.

Στην εκπομπή «El Hormiguero», αποκάλυψε την ατάκα του προέδρου των ΗΠΑ. «Ο Τραμπ μου είπε ότι αξίζω τη Χρυσή Μπάλα», είπε γελώντας. «Μετά είπε κάτι άλλο, αλλά ακόμα δουλεύω τα αγγλικά μου. Για παν ενδεχόμενο», απάντησα “ευχαριστώ πολύ”».

Ο εκλέκτορας της Ισπανίας, σχολίασε και την ακύρωση της τιμωρίας του Μπάλογκαν: «Το ποδόσφαιρο πρέπει να παίρνει τις δικές του αποφάσεις, ανεξάρτητα από το τι λένε οι εξωτερικοί παράγοντες. Η FIFA δεν πρέπει να επηρεάζεται από κανέναν».

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