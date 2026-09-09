Allwyn Care: Μια ημέρα αφιερωμένη στην προσφορά στη Νέα Μάκρη

Η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Allwyn Care, συμμετέχοντας στην εθελοντική αιμοδοσία και την εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Allwyn Care: Μια ημέρα αφιερωμένη στην προσφορά στη Νέα Μάκρη
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Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σε ένα ξεχωριστό σημείο δίπλα στη θάλασσα της Νέας Μάκρης, πολίτες από την τοπική κοινωνία αλλά και από την ευρύτερη περιοχή απέδειξαν στην πράξη ότι η προσφορά μπορεί να γίνει υπόθεση όλων.

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Αφιερώνοντας λίγο από τον χρόνο τους σε έναν σημαντικό σκοπό, συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και στην εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, στο πλαίσιο της δράσης που διοργάνωσε το Allwyn Care και οι οργανισμοί Bloode και Choose Life, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» και τον Δήμο Νέας Μάκρης.

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Ο κόσμος με τη συμμετοχή του έστειλε ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας και ελπίδας. Άλλοι πρόσφεραν αίμα, άλλοι έκαναν το πρώτο βήμα για να ενταχθούν στη δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών και όλοι μαζί έγιναν μέρος της κοινότητας των «Allwyn Care Life Savers».

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Επόμενος σταθμός της πρωτοβουλίας «Allwyn Care Life Savers» είναι τα Ιωάννινα, όπου την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Μαβίλη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια ακόμη δράση προσφοράς ζωής, ενισχύοντας το δίκτυο των ανθρώπων που επιλέγουν να γίνουν μέρος της λύσης για όσους έχουν ανάγκη.

Το μήνυμα των «Life Savers» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

Η πρωτοβουλία της Allwyn Hellas για την υγεία εστιάζει στην ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, στη διεύρυνση της δεξαμενής δοτών μυελού των οστών και στην ανάδειξη της αξίας της πρόληψης και των προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων.

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Μετά τη Νέα Μάκρη, το ταξίδι του Allwyn Care συνεχίζεται, με κάθε νέο σταθμό να αποτελεί μια ακόμη αφορμή για περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν πόσο εύκολο είναι να μετατρέψουν την πρόθεση για προσφορά σε πράξη.

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