Αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για μεγάλες αλλαγές

Εδώ και πολλές, είναι η αλήθεια, εβδομάδες το κλίμα που επικρατεί στον Ολυμπιακό είναι κάπως… μαγκωμένο. Ο σύλλογος αναγκάστηκε να βιώσει έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό και την απώλεια του βασικού στόχου που είχε θέσει εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα άπαντες να τίθενται σε αμφιβολία.

Η πρώτη κίνηση ήταν η συνάντηση κορυφής και η ψήφος εμπιστοσύνης της διοίκησης στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μία ψήφος που δεν έμεινε στα… λόγια όπως γίνεται από την μερικά των πολιτικών της Ελλάδας, αλλά πέρασε στα λόγια. Το κλαμπ ενισχύθηκε στο… οργανόγραμμά του, με την έλευση του Ζοφρέ Μονκαντά και στην συνέχεια έγιναν σοβαρές κινήσεις για την κάλυψη των κενών στο ρόστερ.

Ο σύλλογος προχώρησε σε σοβαρές μεταγραφές και τεράστιες επενδύσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με βασικό στόχο, όχι μόνο την αλλαγή της αγωνιστικής εικόνας και του κλίματος που υπάρχει στην ομάδα, με… φόντο τους εγχώριους στόχους, αλλά και ενόψει της συμμετοχής στο Europa League, όπου οι βλέψεις στον Πειραιά φτάνουν αρκετά μακριά.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι κινήσεις για την γιγάντωση του συλλόγου δεν σταμάτησαν ποτέ και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η νέα συνεργασία με τον Αντόνιο Κορδόν. Ο Ισπανός αναμένεται να αναλάβει τη θέση του sporting director στον Ολυμπιακό. Μόνο στον Ολυμπιακό και όχι σ’ όλες τις ομάδες που ανήκουν στον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Άλλωστε, ο έμπειρος Ίβηρας παράγοντας είχε αφήσει κάτι στη… μέση στην πρώτη του θητεία, η οποία είχε διακοπεί λόγω προσωπικού ζητήματος του Αντόνιο Κορδόν. Λίγους μήνες αργότερα, τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και οι συνθήκες για συνεργασία έγιναν πιο ευνοϊκές, με τον Ισπανό να έρχεται στον Πειραιά με στόχο να ολοκληρώσει το… έργο του.

Όμως, το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι πως οι κινήσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό προδιαθέτουν μεγάλες αλλαγές. Οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμα και μέχρι την ηγεσία του τεχνικού επιτελείου.

Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό, τα σύννεφα που επικρατούν πάνω από τον Πειραιά έχουν φουντώσει αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες και κυρίως τις τελευταίες ημέρες. Και στο επίκεντρο είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και ο Βάσκος θα παραμένει σ’ αυτή τη θέση για όσο διάστημα η ομάδα συνεχίζει να μην παρουσιάζει βελτίωση στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και παράλληλα δεν «ξεκόβεται» από τη διοίκηση του συλλόγου κάθε κουβέντα για το μέλλον του.

Προσωπικά θεωρώ πως σύμφωνα με το κλίμα των τελευταίων ημερών, θα πρέπει να γίνουν απίθανα πράγματα για να μην υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα του προπονητή και μάλιστα άμεσα.