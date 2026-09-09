ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης 3-0: Άνετη επικράτηση με «ξέσπασμα» στο δεύτερο μέρος (vids)

Ο ΟΦΗ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης και, με ένα καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο, έφτασε σε άνετη επικράτηση με 3-0 για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Κρητικοί χρειάστηκαν ένα ημίχρονο για να βρουν το γκολ, όμως από τη στιγμή που ο Νους άνοιξε το σκορ στο 54’, τα πράγματα απλοποιήθηκαν, με τον Γκονθάλεθ και τον Θεοδοσουλάκη να διαμορφώνουν μέσα σε λίγα λεπτά το τελικό αποτέλεσμα.

Η ροή του αγώνα

Ο ΟΦΗ πήρε από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπάθησε να πιέσει την άμυνα του Νέστου, ψάχνοντας το γρήγορο γκολ. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 7ο λεπτό, όταν ο Νους επιχείρησε σουτ στην κίνηση, με τον Αστρά να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να αποκρούει την προσπάθεια του Αργεντινού.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και στο 25’ έφτασαν ξανά κοντά στο γκολ. Ο Αϊτόρ ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ, στέλνοντας την μπάλα προς την εστία, όμως ο Αστράς αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε σε κόρνερ. Ο Ισπανός ήταν πρωταγωνιστής και στο 38’, όταν επιχείρησε σέντρα-σουτ, αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα του Νέστου να πραγματοποιήσει δύσκολη επέμβαση.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, ο Θεοδοσουλάκης προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τον κενό χώρο και βρέθηκε σε καλή θέση, όμως η άμυνα του Νέστου Χρυσούπολης αντέδρασε έγκαιρα και τον σταμάτησε πριν προλάβει να κάνει το γύρισμα στην καρδιά της περιοχής.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς μεγάλες φάσεις, με τις δύο ομάδες να δίνουν αρκετές δυνατές μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Η εικόνα, όμως, άλλαξε στο 54’, όταν ο ΟΦΗ κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ. Ο Αποστολάκης έκανε εξαιρετική μπαλιά προς τον Νους, ο οποίος βγήκε σε θέση βολής και με υπέροχο τσίμπημα της μπάλας πάνω από τον Αστρά άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς.

Ο Νους λίγο έλειψε να χτυπήσει ξανά στο 59’, όταν κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα και πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Ο Αργεντινός, ωστόσο, είχε πλέον πάρει... φόρα και τρία λεπτά αργότερα φρόντισε να δημιουργήσει το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Στο 62’, ο Νους μετατράπηκε από σκόρερ σε δημιουργό και με εξαιρετική μπαλιά έβγαλε τον Γκονθάλεθ σε θέση βολής. Ο τελευταίος δεν δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει ιδανικά την προσπάθεια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στον ΟΦΗ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα έφτασαν και σε τρίτο τέρμα. Ο Θεοδοσουλάκης μπήκε αποφασιστικά στην περιοχή του Νέστου, άντεξε στην πίεση του αντιπάλου και, παρά το μαρκάρισμα που δέχθηκε, κατάφερε να πλασάρει ιδανικά ενώ έπεφτε, στέλνοντας την μπάλα πάνω από τον Αστρά και γράφοντας το 3-0.

Ο ΟΦΗ είχε πλέον μετατρέψει την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο και έψαξε ακόμη ένα γκολ. Στο 79’, ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε ξανά σε θέση βολής και εκτέλεσε από κοντινή απόσταση, όμως αυτή τη φορά ο Αστράς είχε την απάντηση και με καλή επέμβαση απέτρεψε το τέταρτο τέρμα.

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει τη νίκη με 3-0 και να πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο μέσα σε μόλις 12 λεπτά πέτυχε τρία γκολ και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης.

ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης 3-0

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: Μιγιέντα, Σαμπουτζής.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου (63' Καινουργιάκης), Ντίκμαν, Αποστολάκης, Γκονθάλεθ (69’ Ρομάνο), Καραχάλιος (63' Αθανασίου), Κανελλόπουλος, Νους, Αϊτόρ (69’ Κόντρο), Θεοδοσουλάκης (83' Σιτμαλίδης).

Νέστος Χρυσούπολης (Τίμος Καβακάς): Αστράς, Μιγιέντα (46’ Γιακουμάκης), Δερμιτζάκης, Σαπουντζής, Γκιώνης (60' Σταυρόπουλος), Τσιλιγγίρης, Στοΐκοβιτς (60' Θωμαΐδης), Λυμπεράκης, Τουτόντα, Κανταβέ (21’ Τριμματής), Σέα (46' Παντεκίδης).