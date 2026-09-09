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Παναθηναϊκός: Εκδικάστηκε η έφεση για την τιμωρία Ντέσερς – Μέχρι Παρασκευή η απόφαση

Στο «τριφύλλι» περιμένουν τη μείωση της ποινής από τρεις αγωνιστικές σε μία – Απώθηση και όχι βιαιοπραγία, ισχυρίστηκε το «τριφύλλι». 

Λευτέρης Μπακολιάς

Παναθηναϊκός: Εκδικάστηκε η έφεση για την τιμωρία Ντέσερς – Μέχρι Παρασκευή η απόφαση
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Ο Σίριλ Ντέσερς τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές, για την αποβολή του στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία και εκδικάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9). Πλέον, αναμένεται η απόφαση μέχρι την Παρασκευή, με πιθανότερο σενάριο να εκδοθεί την Πέμπτη.

Στο «τριφύλλι» είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι πως η ποινή του Νιγηριανού στράικερ θα μειωθεί από τις 3 στη 1 αγωνιστική. Κάτι που αν συμβεί, θα τον καθιστά διαθέσιμο στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ντέσερς θα χάσει σίγουρα τα ματς με Κηφισιά για το πρωτάθλημα, Παναιτωλικό για την ίδια διοργάνωση και Κηφισιά για το Κύπελλο.

Οι «πράσινοι» υποστηρίζουν πως δεν έχει υπάρξει βιαιοπραγία του ποδοσφαιριστή τους σε βάρος του Μιχαηλίδη, αλλά μόνο απώθηση. Στο φύλλο αγώνα γίνεται λόγος για «βίαιη διαγωγή» και όχι βιαιοπραγία, ενώ στο «τριφύλλι» τονίζουν πως αυτό πιστοποιείται και από το video της φάσης.

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