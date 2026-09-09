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Η αποστολή της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό την Ιταλία η «γαλανόλευκη».

Η αποστολή της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
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Με προορισμό την Ιταλία αναχωρεί σήμερα η Εθνική ομάδα βόλεϊ Ανδρών, η οποία είναι έτοιμη να μετρήσει τις δυνάμεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2027.

Η «γαλανόλευκη» θα εγκατασταθεί στη Μόντενα, όπου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του πρώτου ομίλου. Το έργο της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς στον δρόμο της βρίσκονται η διοργανώτρια Ιταλία, η Σουηδία, η Σλοβενία, η Τσεχία και η Σλοβακία.

Ωστόσο, η ελληνική αποστολή θα ταξιδέψει με μία αναγκαστική αλλαγή στη σύνθεσή της. Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος τραυματίστηκε λίγο πριν από την αναχώρηση και τέθηκε εκτός πλάνων, με τον Κώστα Χριστοφιδέλη να καλεί τον Σταύρο Μούχλια για να συμπληρώσει την 14άδα.

Η 14άδα της Εθνικής ανδρών

Ακραίοι: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Αρχηγός), Αλέξανδρος Ράπτης, Σπύρος Χανδρινός, Σταύρος Μούχλιας.

Κεντρικοί: Θοδωρής Βουλκίδης, Λάμπρος Πιτακούδης, Βαγγέλης Βαϊόπουλος, Δημήτρης Θεοδόσης.

Διαγώνιοι: Δημήτρης Μούχλιας, Άγγελος Μάρκου.

Πασαδόροι: Μάρκος Γαλιώτος, Σταύρος Κασαμπαλής.

Λίμπερο: Άρης Χανδρινός, Δημήτρης Τζιάβρας.

Προπονητής: Κώστας Χριστοφιδέλης

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