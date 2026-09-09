Έσωσε στο τέλος τον βαθμό ο ΠΑΟΚ Β' κόντρα στον Ολυμπιακό Β'

Ισοφάριση στο 98' και δραματικό φινάλε στο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Έσωσε στο τέλος τον βαθμό ο ΠΑΟΚ Β' κόντρα στον Ολυμπιακό Β'
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Με τον πιο συναρπαστικό τρόπο έπεσε η αυλαία της 1ης αγωνιστικής στη Super League 2, καθώς ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός Β' αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά στο να φύγουν με το «διπλό». Ο Ζουγλής βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 73ο λεπτό και έβαλε τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Όλα έδειχναν ότι το γκολ του Ζουγλή θα έκρινε την αναμέτρηση, όμως ο ΠΑΟΚ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Σιφναίος ανέλαβε την εκτέλεση.

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Β' ήταν ψύχραιμος από την άσπρη βούλα και στο 98' έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό στο φινάλε ενός αγώνα που έμοιαζε χαμένος.

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