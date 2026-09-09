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Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Λαρεντζάκης - Ανακοινώνεται από την ΑΕΚ

Ο έμπειρος γκαρντ ολοκλήρωσε τη θητεία του στους Πειραιώτες.

Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο Λαρεντζάκης - Ανακοινώνεται από την ΑΕΚ
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Ο κύκλος του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε, με τον διεθνή γκαρντ να αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» έπειτα από έξι χρόνια παρουσίας.

Ο 32χρονος άσος ετοιμάζεται πλέον για την επιστροφή του στην ΑΕΚ, καθώς έχει ήδη δώσει τα χέρια με την Ένωση και αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τον σύλλογο.

Η θητεία του στον Ολυμπιακό συνοδεύτηκε από αρκετές επιτυχίες, με τον Λαρεντζάκη να πανηγυρίζει συνολικά 11 τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις και να αποτελεί για έξι σεζόν μέλος της ομάδας.

Πλέον, ο Έλληνας διεθνής ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, επιστρέφοντας στην ΑΕΚ, όπου θα συνεχίσει την αγωνιστική του πορεία.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Από το καλοκαίρι του 2020, όταν φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο «Λάρε» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και μαζί ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.

Κορυφαία όλων ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν! Παράλληλα, πανηγυρίσαμε μαζί τρία Πρωταθλήματα Ελλάδος (2022, 2023, 2025), τρία Κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδος (2022, 2023, 2024, 2025).

«Κόμπρα», σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και το πάθος με το οποίο υπηρέτησες την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!».

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