Σταυρόπουλος: «Αν δεν προχωρήσουμε τη συνεργασία με το ΝΒΑ, έχουμε ξεκάθαρους στόχους»

Ο Χρήστος Σταυρόπουλος, General Manager της Αρμάνι, μίλησε για τις συζητήσεις με το ΝΒΑ και το μέλλον της Euroleague.

Σταυρόπουλος: «Αν δεν προχωρήσουμε τη συνεργασία με το ΝΒΑ, έχουμε ξεκάθαρους στόχους»
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Το θέμα της συνεργασίας της Euroleague με το ΝΒΑ έχει ξεκινήσει και πάλι να αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με τον Χρήστο Σταυρόπουλο να ξεκαθαρίζει τις θέσεις της Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όταν προσθέτεις άλλη μια διοργάνωση, προκαλείται κατακερματισμός. Προσωπικά -το έχω πει χιλιάδες φορές- θεωρώ ότι το ιδανικό θα ήταν να υπάρξει συνεργασία με το NBA. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δεδομένο.

Αν δεν προχωρήσει αυτό, εμείς στη Euroleague έχουμε ήδη ξεκάθαρες ιδέες για το μέλλον. Έχετε ακούσει για τις ομάδες-μέλη (franchises) και την αύξηση του αριθμού των ομάδων. Το μπάσκετ στην Ευρώπη αναπτύσσεται ραγδαία. Η Euroleague αναπτύσσεται.

Τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν. Έντεκα ομάδες έχουν υποβάλει αίτηση για να γίνουν μέλη, και υπάρχουν κι άλλες.

Το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει σύντομα αποφάσεις για το μέλλον. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν νέα σχετικά με το NBA. Αν το μέλλον δεν περιλαμβάνει συνεργασία μαζί τους, ας είναι έτσι. Εμείς έχουμε ήδη χαράξει τον δρόμο μας. Τον γνωρίζουμε ήδη».

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