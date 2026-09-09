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Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια που θα πάρει στα εκτός έδρας παιχνίδια στο Europa League

Το «παρών» και στα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Europa League θα δώσουν οι οπαδοί της ομάδας. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια που θα πάρει στα εκτός έδρας παιχνίδια στο Europa League
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Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεών τους στην League Phase του Europa League. Σε μία εβδομάδα, την Τετάρτη (16/09) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ωστόσο, οι Πειραιώτες έχουν δρομολογήσει εξελίξεις και για τα εκτός έδρας ματς της ομάδας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποι του συλλόγου του Λιμανιού έχουν εξασφαλίσει την παρουσία των οπαδών τους και στα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια που θα δώσουν στη League Phase του Europa League.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ολυμπιακός θα διαθέσει 3.500 εισιτήρια για το πρώτο εκτός, κόντρα στην Μαρσέιγ στην Μασσαλία και 1.750 εισιτήρια για το ματς με την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Περίπου ίδιο αριθμό οπαδών θα έχει η ελληνική ομάδα και στον αγώνα με την Ρεν στη Γαλλία, αφού οι Πειραιώτες έχουν εξασφαλίσει 1.650 εισιτήρια, ενώ στο τελευταίο εκτός έδρας ματς, με την Τορεένσε στην Πορτογαλία, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει 1.500 εισιτήρια, αλλά δεν αποκλείεται να προμηθευτούν ακόμα περισσότερα, ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει και πάντα σε συνεννόηση με τους Ίβηρες.

Σ’ όλες αυτές τις διαδικασίες διάθεσης εισιτηρίων, προτεραιότητα θα έχουν οι φίλαθλοι που είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Όταν εκπνεύσει η προθεσμία γι’ αυτός, τότε, όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε αγορά εισιτηρίων, με προϋπόθεση να είναι κάτοχοι κάρτας φιλάθλου.

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