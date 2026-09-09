· Ανόρθωση

Ανόρθωση: Νέος εκτελεστικός διευθυντής ο Γιάννης Μανιάτης

Νέο διοικητικό ρόλο ανέλαβε ο Γιάννης Μανιάτης στην κυπριακή Ανόρθωση. 

Ανόρθωση: Νέος εκτελεστικός διευθυντής ο Γιάννης Μανιάτης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα σελίδα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή ανοίγει ο Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος θα συνεχίσει την παρουσία του στον χώρο από διοικητικό πόστο στην Κύπρο.

Ο Γιάννης Μανιάτης αποτελεί πλέον τον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας της Ανόρθωσης, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο κυπριακός σύλλογος.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας.

Ο Γιάννης Μανιάτης διαθέτει σημαντική εμπειρία τόσο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όσο και σε διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις ποδοσφαιρικών οργανισμών.

Είναι απόφοιτος του Executive Master for International Players (MIP) της UEFA Academy.

Σε διοικητικό επίπεδο, έχει διατελέσει General Director του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού Πειραιώς U23, ενώ εργάστηκε και ως Group Loan Manager των Ολυμπιακού, Nottingham Forest και Rio Ave.

Ως ποδοσφαιριστής είχε πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο, με σημαντικές παραστάσεις από μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ αγωνίστηκε με την Εθνική Ελλάδας και διετέλεσε αρχηγός του Ολυμπιακού Πειραιώς.

Η πρόσληψη του Γιάννη Μανιάτη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής δομής της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, με σύγχρονο τρόπο λειτουργίας, επαγγελματισμό και ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια της Ανόρθωσης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:57 SUPER LEAGUE

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός - Στις 30 Σεπτέμβρη η έκτακτη Γενική Συνέλευση

14:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ και Βόλος

14:22 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια που θα πάρει στα εκτός έδρας παιχνίδια στο Europa League

14:17 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνάντηση εργασίας με τον Πρωθυπουργό πραγματοποίησε ο CEO του Ομίλου Telekom, Tim Höttges

13:49 SUPER LEAGUE

Άρης: Μια... ανάσα από την απόκτηση του Μπρούμα

13:42 GREEK BASKET LEAGUE

Στις 16 Σεπτεμβρίου τα εισιτήρια του Super Cup

13:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανόρθωση: Νέος εκτελεστικός διευθυντής ο Γιάννης Μανιάτης

12:56 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και χωρίς απρόοπτα η αποστολή με Κηφισιά – Εκτός ο τιμωρημένος Ντέσερς

12:51 CHAMPIONS LEAGUE

Κώστας Καρέτσας: Πώς η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει έναν αθλητή την ώρα του αγώνα

12:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Ολοκληρώνει την αγορά της καταλανικής ομάδας, Ελντένσε

12:30 CHAMPIONS LEAGUE

Μπρινιόλι: «Δε ξέρω αν κάθε όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αλλά ξέρω ότι αξίζει να δίνεις τα πάντα»

12:10 CHAMPIONS LEAGUE

Καρέτσας: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις – «Δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας