Ιταλός «Άρχοντας» στο ΠΑΟΚ-Άρης

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με τον Αντρέα Κολόμπο να ορίζεται να διευθύνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ιταλός «Άρχοντας» στο ΠΑΟΚ-Άρης
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Η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι προ των πυλών και στο επίκεντρο είναι το μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη.

Στην αναμέτρηση της Τούμπας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00, ορίστηκε ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο. Βοηθοί του θα είναι οι Τζουζέπε Περότι και Τζόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας.

Ιταλική θα είναι και η παρουσία στο VAR του ντέρμπι, καθώς VAR ορίστηκε ο Μάρκο Ντι Μπέλο και AVAR ο Ιβάνο Πετσούτο. Παρατηρήτρια διαιτησίας θα είναι η Αντωνία Κοκοτού. Στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό διαιτητής θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα «σφυρίξει» ο Φωτιάς. Αναλυτικά οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 19:00

19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Καλαμάτα – Βόλος

Διαιτητής: Βασίλης Φίτσας

19:00 Asteras Aktor – ΑΕΚ

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς

21:00 ΠΑΟΚ – Άρης

Διαιτητής: Andrea Colombo

21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

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