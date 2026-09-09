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Κωνσταντίνος Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα μετά την αδιαθεσία – Νέος κύκλος εξετάσεων

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα υποβληθεί σε πιο αναλυτικές εξετάσεις την Τετάρτη (9/9), με την αφυδάτωση να εξετάζεται ως πιθανή αιτία της έντονης αδιαθεσίας που αισθάνθηκε στο Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ.

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα μετά την αδιαθεσία – Νέος κύκλος εξετάσεων
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Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ στο Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός σήκωσε το χέρι του κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στο πρώτο ημίχρονο, προτού ξαπλώσει στο χορτάρι και χρειαστεί να δεχθεί ιατρική φροντίδα για αρκετά λεπτά. Στη συνέχεια, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Η Ντόρτμουντ έκανε λόγο για κυκλοφορικό πρόβλημα κι ενημέρωσε πως η κατάσταση του παίκτη ήταν καλή δεδομένων των συνθηκών, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι πρώτοι έλεγχοι που έγιναν αργά το βράδυ της Τρίτης (08/09) ήταν καθησυχαστικοί. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι αυτό της αφυδάτωσης, η οποία ενδέχεται να προκάλεσε ταχυκαρδία και την ξαφνική αδιαθεσία του Καρέτσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστικό ιατρικό συμπέρασμα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί σήμερα, Τετάρτη (9/9), σε νέο και πιο αναλυτικό κύκλο εξετάσεων, προκειμένου οι γιατροί να αποκλείσουν κάθε άλλο ενδεχόμενο και να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι προκάλεσε το περιστατικό.

Σημειώνεται πως πριν από την αναμέτρηση δεν υπήρχε κάποια ένδειξη προβλήματος υγείας. Μάλιστα, ο Νίκο Κόβατς είχε ξεκαθαρίσει μία ημέρα νωρίτερα πως η απουσία του Καρέτσα από μέρος της τελευταίας προπόνησης ήταν προγραμματισμένη για λόγους αποφόρτισης, τονίζοντας πως ο παίκτης ήταν απόλυτα υγιής και διαθέσιμος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Λαρς Ρίκεν τόνισε πως το περιστατικό προέκυψε χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του παίκτη, με τον σύλλογο να περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων προτού υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επιστρέψει στη δράση.

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