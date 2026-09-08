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«Συναγερμός» με Καρέτσα - Αποχώρησε με φορείο

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας λίγα λεπτά μετά το ντεμπούτο του με την Μπορούσια Ντόρτμουν στο Champions League έγινε αναγκαστική αλλαγή.

«Συναγερμός» με Καρέτσα - Αποχώρησε με φορείο
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Άτυχος στάθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην πρώτη του εμφάνιση με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στη League Phase του Champions League, καθώς αποχώρησε τραυματίας πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου.

Ο Έλληνας άσος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ για την αναμέτρηση με την Βιγιαρεάλ στο Signal Iduna Park, όμως στο 27ο λεπτό έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.

Ο Νουανέρι πέρασε στη θέση του Καρέτσα και πλέον, αναμένεται να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής.

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