Volley League: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026/27

Η Volley League Ανδρών επιστρέφει, με την κλήρωση για το πρόγραμμα της νέας σεζόν να πραγματοποιείται το βράδυ της Τρίτης (08/09).

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο κτήμα Νάσιουτζικ στα Σπάτα, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους των συλλόγων και στελέχη του αθλήματος, σηματοδοτώντας επίσημα την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το πρόγραμμα της κανονικής διάρκειας περιλαμβάνει συνολικά 22 αγωνιστικές, με τον πρώτο γύρο να ολοκληρώνεται σε 11 αγωνιστικές.

Στον δεύτερο γύρο (12η έως 22η αγωνιστική), τα ζευγάρια των ομάδων αντιστρέφονται πλήρως, διαμορφώνοντας τον χάρτη της μάχης για την τελική κατάταξη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν 2026/27:

1η αγωνιστική

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

ΑΟΠ Κηφισιάς – Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson

ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΑΣ Άρης – ΑΟ Φλοίσβος

ΝΟΠΕ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΑΟ Φοίνικας Σύρου – ΑΟΝΣ Μίλων

2η αγωνιστική

ΑΟ Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΑΟΠ Κηφισιάς

Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson – ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΣ Άρης

ΑΟ Φλοίσβος – ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

ΑΟΝΣ Μίλων – Ολυμπιακός ΣΦΠ

3η αγωνιστική

ΑΟΠ Κηφισιάς – ΑΟ Φοίνικας Σύρου

ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea – ΠΑΟΚ

ΑΣ Άρης – Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson

ΝΟΠΕ Ρεθύμνου – Παναθηναϊκός ΑΟ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΟ Φλοίσβος

ΟΦΗ – ΑΟΝΣ Μίλων

4η αγωνιστική

ΑΟ Φοίνικας Σύρου – ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea

ΟΦΗ – ΑΟΠ Κηφισιάς

ΠΑΟΚ – ΑΣ Άρης

Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson – ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΑΟΝΣ Μίλων – ΑΟ Φλοίσβος

5η αγωνιστική

ΑΣ Άρης – ΑΟ Φοίνικας Σύρου

ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea – ΟΦΗ

ΝΟΠΕ Ρεθύμνου – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson

ΑΟ Φλοίσβος – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΑΟΠ Κηφισιάς – ΑΟΝΣ Μίλων

6η αγωνιστική

ΑΟ Φοίνικας Σύρου – ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

ΟΦΗ – ΑΣ Άρης

ΑΟΠ Κηφισιάς – ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson – ΑΟ Φλοίσβος

ΑΟΝΣ Μίλων – Παναθηναϊκός ΑΟ

7η αγωνιστική

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΟ Φοίνικας Σύρου

ΝΟΠΕ Ρεθύμνου – ΟΦΗ

ΑΣ Άρης – ΑΟΠ Κηφισιάς

ΑΟ Φλοίσβος – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός ΑΟ – Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson

ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea – ΑΟΝΣ Μίλων

8η αγωνιστική

ΑΟ Φοίνικας Σύρου – ΑΟ Φλοίσβος

ΟΦΗ – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΑΟΠ Κηφισιάς – ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea – ΑΣ Άρης

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΑΟΝΣ Μίλων – Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson

9η αγωνιστική

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Φοίνικας Σύρου

ΑΟ Φλοίσβος – ΟΦΗ

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΟΠ Κηφισιάς

ΝΟΠΕ Ρεθύμνου – ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea

Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson – ΠΑΟΚ

ΑΣ Άρης – ΑΟΝΣ Μίλων

10η αγωνιστική

ΑΟ Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός ΑΟ

ΑΟΠ Κηφισιάς – ΑΟ Φλοίσβος

ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea – Ολυμπιακός ΣΦΠ

ΑΣ Άρης – ΝΟΠΕ Ρεθύμνου

ΑΟΝΣ Μίλων – ΠΑΟΚ

11η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – ΑΟ Φοίνικας Σύρου

Πανιώνιος ΓΣΣ Betsson – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟΠ Κηφισιάς

ΑΟ Φλοίσβος – ΑΟ Καλαμάτα ’80 Affidea

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΣ Άρης

ΝΟΠΕ Ρεθύμνου – ΑΟΝΣ Μίλων