ΟΦΗ: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης (08/09) την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής (09/09, 17:00) αναμέτρησης με τον Νέστο Χρυσούπολης, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο και περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας, καθώς και ασκήσεις κατοχής της μπάλας.

Στην 23μελή αποστολή του ΟΦΗ βρίσκονται οι Lilo, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγγουρας, οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Παράλληλα, οι τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ εκτός έμεινε και ο Κουτσουπιάς.