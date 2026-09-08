· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης

Την τελευταία του προπόνηση πριν από την αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης πραγματοποίησε ο ΟΦΗ, με τον Μίλαν Ράσταβατς να ανακοινώνει την αποστολή για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΟΦΗ: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης (08/09) την προετοιμασία του ενόψει της αυριανής (09/09, 17:00) αναμέτρησης με τον Νέστο Χρυσούπολης, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο και περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας, καθώς και ασκήσεις κατοχής της μπάλας.

Στην 23μελή αποστολή του ΟΦΗ βρίσκονται οι Lilo, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Λαγουδάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης και Πούγγουρας, οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Παράλληλα, οι τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ εκτός έμεινε και ο Κουτσουπιάς.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:13 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η βαθμολογία της League Phase

00:11 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Απόδραση από το «Ντραγκάο» για τη Σίτι - «Λύγισε» τη Βιγιαρεάλ η Ντόρτμουντ

23:59 CHAMPIONS LEAGUE

Κούχμπαουερ: «Η ΑΕΚ ήταν πιο ώριμη κι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας»

23:55 CHAMPIONS LEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1: Με το «δεξί» στη League Phase η «Βασίλισσα»

23:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης

23:43 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Ο Μπρινιόλι αγωνίστηκε άρρωστος – «Περίμενα 18 χρόνια αυτή τη στιγμή»

23:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ολυμπιακός «καρδιοχτύπησε» όμως με Γκονζάλες και Πουέρτα πήρε εκδίκηση από τον Βόλο

23:29 CHAMPIONS LEAGUE

Ντόρτμουντ: Στο νοσοκομείο ο Καρέτσας – Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του

23:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Βόλος: Πουέρτα και 3-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)

23:08 ΣΠΟΡ

Volley League: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026/27

23:05 CHAMPIONS LEAGUE

Λιούμπισιτς: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, το γκολ ήρθε από ένα φάουλ που πιστεύω πως δεν υπήρξε»

23:04 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Βραδιά που θα μείνει στην ιστορία» - Τι είπε για τις αλλαγές κι η αποθέωση Μπρινιόλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας