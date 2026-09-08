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Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1: Με το «δεξί» στη League Phase η «Βασίλισσα»

Η «Βασίλισσα» άντεξε στην πίεση της Ίντερ και χάρη στα γκολ των Εμπαπέ και Βαλβέρδε από το πρώτο ημίχρονο, επικράτησε με 2-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League.

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1: Με το «δεξί» στη League Phase η «Βασίλισσα»
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Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκαμψε» την αντίσταση της μαχητικής Ίντερ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και επικρατώντας με 2-1 μπήκε με το «δεξί» στο Champions League της νέας σεζόν.

Το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο «χτύπησε» δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να ανοίγει το σκορ στο 14' και τον Βαλβέρδε εννέα λεπτά αργότερα να διπλασιάζει τα τέρματα της «Βασίλισσας».

Από τη μεριά της, η Ίντερ αντέδρασε, χάνοντας ένα... τσουβάλι ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, μειώνοντας στο 77' με τον Κάρλος Αουγκούστο. Το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου πίεσε για την ισοφάριση, όμως «έπεσε» πάνω στο τείχος του Κουρτουά, με τον Βέλγο γκολκίπερ να λέει «όχι» στο σουτ του Μικιταριάν στο 89'.

Το σκορ παρέμεινε έως το φινάλε, με τους «μερέγχες» να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στη League Phase μπροστά στο κοινό τους.

Τα γκολ:

Ρεάλ: Κουρτουά, Ντάμφρις, Κονατέ, Χούισεν, Κουκουρέγια, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Μπραχίμ Ντίαθ, Εμπαπέ, Βινίσιους

Ίντερ: Γιόζεπ Μαρτίνες, Παβάρ, Μπίσεκ, Μπαστόνι, Ντιούφ, Μπαρέλα, Τσαλχάνογλου, Τζόουνς, Αουγκούστο, Λαουτάρο Μαρτίνες, Τουράμυ

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