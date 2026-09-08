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ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Ο Μπρινιόλι αγωνίστηκε άρρωστος – «Περίμενα 18 χρόνια αυτή τη στιγμή»

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αγωνίστηκε άρρωστος, όμως στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην εστία της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Ο Μπρινιόλι αγωνίστηκε άρρωστος – «Περίμενα 18 χρόνια αυτή τη στιγμή»
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Ο τραυματισμός του Θωμά Στρακόσα στον καρπό έφερε τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη LASK και ο Ιταλός τερματοφύλακας άρπαξε την ευκαιρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με σημαντικές επεμβάσεις και σταθερή παρουσία, ο Μπρινιόλι αποτέλεσε έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην επικράτηση της Ένωσης, πραγματοποιώντας μάλιστα το ντεμπούτο του στη διοργάνωση.

Πίσω, όμως, από την εμφάνισή του υπήρχε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ο Ιταλός γκολκίπερ αγωνίστηκε έχοντας ταλαιπωρηθεί τις τελευταίες ημέρες από ίωση, για την οποία χρειάστηκε να ακολουθήσει ειδική φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί.

Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν έγινε ακόμη πιο εμφανής μετά το τέλος της αναμέτρησης, καθώς δυσκολευόταν να μιλήσει, ενώ είχε και έντονη συμφόρηση στη μύτη. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να αγωνιστεί και να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική εμφάνιση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μπρινιόλι στάθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της βραδιάς για τον ίδιο, αλλά και στην ευκαιρία που του παρουσιάστηκε μετά τον τραυματισμό του συμπαίκτη του. Όπως είπε: «Είμαι περήφανος για όλη την ομάδα και για ό,τι πετύχαμε τόσο την περσινή σεζόν, όσο και φέτος μέχρι τώρα. Ήταν ένα δώρο για μένα. Μέσα από μία δυσάρεστη εξέλιξη, τον τραυματισμό του συμπαίκτη μου, πήρα την ευκαιρία και απόλαυσα το ντεμπούτο μου στη διοργάνωση. Περίμενα 18 ολόκληρα χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή. Δούλευα από μικρός για να πετύχω αυτό τον στόχο και είμαι περήφανος. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Μου έδωσαν την ευκαιρία να απολαύσω τη σημερινή βραδιά».

Για το ότι οι οπαδοί φώναξαν το όνομά του: «Ήταν κάτι τρελό, δεν το περίμενα να ακούσω το όνομά μου. Δεν είχα πολλές ευκαιρίες και το εκτιμώ. Έλαβα πολλά μηνύματα. Όλοι είναι πολύ ευγενικοί και με υποστήριξαν σαν φίλο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Για το ότι στο προηγούμενο ματς της ΑΕΚ στο Champions League τερματοφύλακας ήταν ένας συμπατριώτης του: «Ναι, ναι, ο Στέφανο Σορεντίνο. Το είδα σήμερα, μου έδειξαν φωτογραφία στα social media. Είναι τρελό. Θέλω να το απολαύσω. Είναι πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν εδώ για να “χτίσουμε” όλο αυτό. Η νίκη αυτή μας δίνει δύναμη και κίνητρο να συνεχίσουμε».

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