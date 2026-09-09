Champions League: Απόδραση από το «Ντραγκάο» για τη Σίτι - «Λύγισε» τη Βιγιαρεάλ η Ντόρτμουντ

Τους τρεις βαθμούς πήραν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπέτις απέναντι στις Πόρτο, Βιγιαρεάλ, Ίντερ και Λιλ αντίστοιχα.

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Ο Χάαλαντ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, καθώς στο 21’ ανάγκασε τον Ντιόγκο Κόστα σε δύσκολη επέμβαση, ενώ έξι λεπτά αργότερα δεν κατάφερε να βρει στόχο με κεφαλιά από κοντινή απόσταση.

Ο τερματοφύλακας της Πόρτο συνέχισε να κρατά όρθια την ομάδα του και στο 29’, όταν σταμάτησε την προσπάθεια του Φόντεν, ενώ στο 32’ είπε «όχι» δύο φορές, αρχικά στον Χάαλαντ και στη συνέχεια στον Τσερκί.

Η Σίτι, ωστόσο, βρήκε το γκολ που έψαχνε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 47’, ο Έντσο Φερνάντες έβγαλε τη σέντρα και ο Χάαλαντ με κεφαλιά νίκησε τον Ντιόγκο Κόστα για το 0-1.

Ο Νορβηγός είχε ακόμη μία καλή στιγμή στο 83’, ενώ στο 90’ ο Κόστα σταμάτησε την προσπάθεια του Έλιοτ. Στις καθυστερήσεις, όμως, δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο γκολ.

Ο Αΐτ-Νούρι δημιούργησε από τα αριστερά και ο Χάαλαντ με ψύχραιμο πλασέ στο 90+ λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 0-2, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση και χαρίζοντας στη Μάντσεστερ Σίτι τη νίκη στο «Ντραγκάο».

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καλό ρυθμό, με τη Βιγιαρεάλ να απειλεί πρώτη, ενώ η Ντόρτμουντ είχε τις δικές της ευκαιρίες.

Μετά την ανάπαυλα, η Ντόρτμουντ ανέβασε την απόδοσή της και στο 52’ πήρε το προβάδισμα, όταν ο Βέιγκα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της Βιγιαρεάλ, έπειτα από γύρισμα του Μπάιερ.

Η ισπανική ομάδα κατάφερε να ισοφαρίσει στο 67’, με τον Μουρίνιο να σκοράρει με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Οι γηπεδούχοι, όμως, είχαν τον τελευταίο λόγο.

Στο 80’ ο Γκιρασί έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ντόρτμουντ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο ίδιος παίκτης ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το 3-1.

Η Βιγιαρεάλ δεν τα παράτησε και στο 90+3’ μείωσε σε 3-2, μετά από φάουλ του Πεπέ, απόκρουση του Κόμπελ και κόντρα στον Γκιρασί. Στο 90+5’ ο Βέιγκα έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, όμως η Ντόρτμουντ άντεξε και κράτησε τη νίκη.

Λιλ - Μπέτις 2-3

Η Λιλ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε δύο φορές, με τους Ουέντα στο 12’ και Αλεσάντρο στο 36’ να σκοράρουν με κεφαλιές. Η Μπέτις, ωστόσο, είχε άμεσες απαντήσεις, με τον Μπάρτρα να ισοφαρίζει αρχικά στο 33’ και να πετυχαίνει δεύτερο προσωπικό γκολ στο 49’, επίσης με κεφαλιά.

Οι «βερδιμπλάνκος» πήραν σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα και στο 53’ ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Ο Τρόι Πάροτ, λίγες ημέρες μετά το γκολ που χάρισε στη Μπέτις τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, βρήκε ξανά δίχτυα, πετυχαίνοντας το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με την ομάδα για το 2-3.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για τη Λιλ στο 56’, όταν ο Ιθαν Μπαπέ αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν μέχρι το τέλος να αντιδράσουν και είχαν μια καλή στιγμή με τον Ζιρού, όμως η Μπέτις κράτησε το προβάδισμά της και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τη Γαλλία.

Τα αποτελέσματα της ημέρας:

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ - Μπέτις 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1