Champions League: Η βαθμολογία της League Phase
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Champions League, μετά το πέρας της πρώτης ημέρας της πρεμιέρας.
Σε μια βραδιά γεμάτη θέαμα, γκολ και σπουδαίες νίκες με αποκορύφωμα αυτή της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της πρεμιέρας στη League Phase του UEFA Champions League.
Η «Ένωση» με την αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, επικράτησε με 1-0 των Αυστριακών, μπαίνοντας με το «δεξί» στη League Phase.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Ρεάλ Μαδρίτης άντεξε στην πίεση και επικράτησε με 2-1 της Ίντερ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε νικηφόρα από την Πορτογαλία επικρατώντας 2-0 της Πόρτο.
Στη Γαλλία διεξήχθη ένα από τα πιο συναρπαστικά ματς, με την Μπέτις να αποδρά με το διπλό (3-2) από την έδρα της Λιλ.
Στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ (3-1), η προσοχή όλων στράφηκε στον άτυχο Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο πάνω σε φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία.
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας
Η βαθμολογία
1. Μάντσεστερ Σίτι 3β. (2-0)
2. Άστον Βίλα 3β. (3-2)
3. Μπέτις 3β. (3-2)
4. Ντόρτμουντ 3β. (3-2)
5. Ρεάλ Μαδρίτης 3β. (2-1)
6. ΑΕΚ 3β. (1-0)
7. Άρσεναλ 0β.*
8. Ατλέτικο Μαδρίτης 0β*
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9. Μπαρτσελόνα 0β*
10. Μπάγερν Μονάχου 0β.*
11. Μπόντο Γκλιμτ 0β*
12. Κόμο 0β*
13. Φενέρμπαχτσε 0β*
14. Φέγενορντ 0β*
15. Γαλατάσαραϊ 0β*
16. Λειψία 0β*
17. Λανς 0β*
18. Λίβερπουλ 0β*
19. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0β*
20. Νάπολι 0β*
21. Παρί Σεν Ζερμέν 0β*
22. Αϊντχόφεν 0β*
23. Ρόμα 0β*
24. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β.*
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25. Σαμπάχ 0β*
26. Σαχτάρ 0β*
27. Σλάβια Πράγας 0β*
28. Σπόρτινγκ 0β*
29. Στουτγκάρδη 0β*
30. Βίκινγκ 0β*
31. Βιγιαρεάλ 0β. (2-3)
32. Κλαμπ Μπρίζ 0β (2-3)
33. Λιλ 0β. (2-3)
34. Ίντερ 0β. (1-2)
35. Λασκ 0β. (0-1)
36. Πόρτο 0β. (0-2)
*δεν έχουν αγωνιστεί ακόμη
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Λασκ 1-0
Κλαμπ Μπρίζ - Άστον Βίλα 2-3
Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1
Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2
Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Λιλ - Μπέτις 2-3
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ (19:45)
Στουτγκάρδη - Βίκινγκ (19:45)
Νάπολι - Άρσεναλ (22:00)
Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)
Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ (22:00)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
Φενέρμπαχτσε - Ρόμα (19:45)
Αϊντχόφεν - Σαχτάρ (19:45)
Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (22:00)
Σλάβια Πράγας - Λανς (22:00)
Κόμο - Λειψία (22:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ (22:00)