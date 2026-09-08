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Λιούμπισιτς: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, το γκολ ήρθε από ένα φάουλ που πιστεύω πως δεν υπήρξε»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς συνεχάρη την ΑΕΚ για τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, εκφράζοντας ωστόσο τη διαφωνία του για τη φάση από την οποία προήλθε το γκολ της Ένωσης.

Λιούμπισιτς: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, το γκολ ήρθε από ένα φάουλ που πιστεύω πως δεν υπήρξε»
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Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ραζβάν Μαρίν να βρίσκει δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ και να χαρίζει στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς.

Ο Λιούμπισιτς, από την πλευρά του, συνεχάρη την Ένωση για το αποτέλεσμα, ωστόσο τόνισε πως κατά τη γνώμη του δεν υπήρχε παράβαση στη φάση που οδήγησε στο φάουλ και κατ’ επέκταση στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Όσα δήλωσε ο Λιούμπισιτς:

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Θεωρώ πως το ματς ήταν ισορροπημένο, ίσως να ήμασταν και καλύτεροι μέχρι το γκολ της ΑΕΚ, που ήρθε από ένα φάουλ που πιστεύω πως δεν υπήρξε.

Ήμασταν καλοί στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθήσαμε, αλλά μας έλειψε λίγο και η τύχη για να βρούμε το γκολ. Θεωρώ πως μπορούσα να βοηθήσω περισσότερο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου για να γίνουμε πιο απειλητικοί».

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