· Σακραμέντο Κινγκς

Επίσημη η επιστροφή του Μπεν Σίμονς στο NBA: Ανακοινώθηκε από τους Σακραμέντο Κινγκς

Ο Μπεν Σίμονς επιστρέφει στον «μαγικό κόσμο» του NBA, καθώς ανακοινώθηκε από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Επίσημη η επιστροφή του Μπεν Σίμονς στο NBA: Ανακοινώθηκε από τους Σακραμέντο Κινγκς
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Αυτό που επιθυμούσε πέτυχε ο Μπεν Σίμονς, ο οποίος επιστρέφει στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σακραμέντο Κινγκς, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είχε γίνει γνωστή από τις 4 Σεπτεμβρίου, με τους Κινγκς να προσφέρουν στον Αυστραλό γκαρντ μονοετές συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, δίνοντάς του την ευκαιρία να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ο Σίμονς είχε επιλεγεί στο Νο. 1 του Draft του NBA το 2016 από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, ενώ στην καριέρα του έχει αναδειχθεί τρεις φορές All-Star. Σε 383 παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, ο 30χρονος άσος μετρά κατά μέσο όρο 13,1 πόντους, 7,4 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Σίμονς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, Μπρούκλιν Νετς και Λος Άντζελες Κλίπερς, ενώ πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς.

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