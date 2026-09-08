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«Πλήγμα» στην ΑΕΚ με Στρακόσα: Κάταγμα στον καρπό και «νοκ-άουτ» μέχρι τη διακοπή

Πρόβλημα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακόσα, καθώς ο διεθνής τερματοφύλακας υπέστη κάταγμα στον καρπό, κάτι που θα τον αφήσει εκτός δράσης μέχρι την επερχόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες

«Πλήγμα» στην ΑΕΚ με Στρακόσα: Κάταγμα στον καρπό και «νοκ-άουτ» μέχρι τη διακοπή
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Σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ με τον Θωμά Στρακόσα. Ο Αλβανός γκολκίπερ δεν έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ καθώς υπέστη κάταγμα στον καρπό, γεγονός που τον θέτει εκτός μάχης για τις επόμενες εβδομάδες και φέρνει τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε πρώτο πλάνο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την επιστροφή του Στρακόσα στις προπονήσεις της Ένωσης μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, στις αρχές Οκτωβρίου.

Η κατάστασή του απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική διαχείριση λόγω της ιδιομορφίας της θέσης, καθώς ο καρπός δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, με το τελικό χρονοδιάγραμμα να εξαρτάται από την εξέλιξη της αποθεραπείας του.

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