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Μαρίν: «Παίξαμε με πάθος, χάρηκα που η ΑΕΚ κέρδισε ξανά στο Champions League με δικό μου φάουλ»

Ιδιαίτερα χαρούμενος μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ εμφανίστηκε ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος στάθηκε στο πανέμορφο γκολ που πέτυχε με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Μαρίν: «Παίξαμε με πάθος, χάρηκα που η ΑΕΚ κέρδισε ξανά στο Champions League με δικό μου φάουλ»
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Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς με την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στο 21ο λεπτό έδωσε στην Ένωση τη νίκη με 1-0.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ρουμάνος χαφ δεν έκρυψε τη χαρά του τόσο για το αποτέλεσμα όσο και για το εντυπωσιακό τέρμα που σημείωσε, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Οι δηλώσεις του Μαρίν:

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τη νίκη και τους 3 βαθμούς. Κάναμε προπόνηση στα φάουλ. Χάρηκα που ήρθε το πεπρωμένο και η ΑΕΚ κέρδισε ξανά στο Champions League με δικό μου φάουλ.

Αυτό που κάναμε ήταν αυτό που έπρεπε. Είχαμε προετοιμαστεί ιδανικά. Όλα τα ματς εδώ είναι δύσκολα. Παίξαμε με πάθος, μπαίναμε δυνατά. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη.

Πέρυσι με τη Σαμσουνσπόρ είχα δει πως ο τερματοφύλακας είχε μείνει στο κέντρο, έτσι και σήμερα. Σκέφτηκα πως μπορώ να την στείλω σε εκείνη τη γωνία και σε εκείνη την περίπτωση και απόψε».

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