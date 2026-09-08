ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο Μοχάμεντ Γιασίν

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φορά τη σεζόν 2026/27 ο Μοχάμεντ Γιασίν, με τον Δικέφαλο να ανακοινώνει την απόκτηση του 34χρονου περιφερειακού.

Ο Γιασίν, ο οποίος γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1991 και έχει ύψος 1,90 μ., έχει αγωνιστεί στην Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε αρχικά τη φανέλα της Zulfi Club στη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια αγωνίστηκε για την Besa Famgas του Κοσόβου.

Παράλληλα, ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ έχει και διεθνή εμπειρία, καθώς υπήρξε μέλος της Εθνικής Αιγύπτου για τρία χρόνια, από το 2016 έως και το 2019.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Χάντμπολ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Μοχάμεντ Γιασίν, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στην Αίγυπτο στις 08/12/1991, ο Μοχάμεντ Γιασίν αγωνίζεται στην περιφέρεια και έχει ύψος 190cm.

Ο Μοχάμεντ Γιασίν έχει αγωνιστεί σε αρκετούς από τους σημαντικότερους συλλόγους της Αιγύπτου, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Zamalek, Al Ahly, Sporting, Army, Gezira, Heliopolis και Police, ενώ την τελευταία αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε αρχικά στη Zulfi Club της Σαουδικής Αραβίας και στη συνέχεια στη Besa Famgas του Κοσόβου. Τη σεζόν 2024/25 αγωνίστηκε στη Meliha Club των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η καριέρα του είναι γεμάτη σημαντικές διακρίσεις. Με την Al Ahly κατέκτησε δύο διαδοχικά πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Αιγύπτου, τις σεζόν 2013/14 και 2014/15, ενώ πανηγύρισε και δύο ασημένια μετάλλια στις κορυφαίες αφρικανικές διασυλλογικές διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει κατακτήσει ακόμη δύο Κύπελλα Αιγύπτου με τις Police και Heliopolis, ενώ με τη Sporting κατέκτησε το Κύπελλο Αιγύπτου τη σεζόν 2021/22.

Συνολικά, ο Μοχάμεντ Γιασίν διαθέτει πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του αιγυπτιακού χάντμπολ, έχοντας αγωνιστεί παράλληλα σε διαφορετικά πρωταθλήματα και χώρες, γεγονός που του έχει προσφέρει σημαντικές εμπειρίες και παραστάσεις.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει επίσης κληθεί στην Εθνική Ομάδα της Αιγύπτου, με την οποία αγωνίστηκε το 2016 και το 2019, προσθέτοντας διεθνή εμπειρία στο πλούσιο αγωνιστικό του βιογραφικό.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Μοχάμεντ Γιασίν, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έρχομαι στην ομάδα του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι’ αυτή τη νέα πρόκληση. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο, να ζήσουμε μοναδικές στιγμές και να κερδίσουμε τρόπαια!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Μοχάμεντ!».