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Βάργκα: «Χαρούμενος με τη νίκη - Έπρεπε να σκοράρω»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Μπαρνάμπας Βάργκα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΛΑΣΚ, με την «Ένωση» να πανηγυρίζει το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του UEFA Champions League.

Βάργκα: «Χαρούμενος με τη νίκη - Έπρεπε να σκοράρω»
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Ικανοποιημένος από την επικράτηση της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ Λιντς αλλά και αυτοκριτικός για τις ευκαιρίες που έχασε εμφανίστηκε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης που χάρισε στην «Ένωση» το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Champions League.

Ο Ούγγρος επιθετικός των «κιτρινόμαυρων» στάθηκε στην απόδοση της ομάδας του, ενώ υπογράμμισε πως το σκορ θα μπορούσε να είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάργκα:

«Παίξαμε σύμφωνα με τις οδηγίες του προπονητη. Εχασα δύο ευκαιρίες, επρεπε να σκοράρω και να είναι μεγαλύτερο το σκορ. Είμαστε ευχαριστημένοι με τη νίκη.

Τώρα τις έχασα τις ευκαιρίες, στα επόμενα ματς ελπίζω να σκοράρω.

Φανταστική ατμόσφαιρα, μας βοήθησε πολύ και μας ώθησε στη νίκη.»

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