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Βιτάλις: «Μας οδήγησε μπροστά η καρδιά μας, πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό μου»

Ιδιαίτερα χαρούμενος για το ντεμπούτο του στο Champions League εμφανίστηκε ο Μιλάν Βιτάλις, με τον χαφ της ΑΕΚ να μιλά για τη νίκη της «Ένωσης» επί της ΛΑΣΚ.

Βιτάλις: «Μας οδήγησε μπροστά η καρδιά μας, πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό μου»
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Ο Μιλάν Βιτάλις έζησε μια ξεχωριστή βραδιά, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο Champions League με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο μέσος της «Ένωσης» δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρώτη του συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και τη νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Οι δηλώσεις του Βιτάλις:

«Πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό μου και έπαιξα όλο το ματς. Μας οδήγησε μπροστά η καρδιά μας, κερδίσαμε και είμαστε ευχαριστημένοι.

Τακτικά μας έκανε ο προπονητής μας το καλύτερο. Είμαστε καλή ομάδα, ακολουθήσαμε τις οδηγίες και πήραμε τη νίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.

Για κάθε παιχνίδι του Champions League πρέπει να... ανοίγει η όρεξή μας και να παλεύουμε για το καλύτερο».

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