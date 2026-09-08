Βιτάλις: «Μας οδήγησε μπροστά η καρδιά μας, πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό μου»

Ο Μιλάν Βιτάλις έζησε μια ξεχωριστή βραδιά, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στο Champions League με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο μέσος της «Ένωσης» δεν έκρυψε τη χαρά του για την πρώτη του συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και τη νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.

Οι δηλώσεις του Βιτάλις:

«Πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό μου και έπαιξα όλο το ματς. Μας οδήγησε μπροστά η καρδιά μας, κερδίσαμε και είμαστε ευχαριστημένοι.

Τακτικά μας έκανε ο προπονητής μας το καλύτερο. Είμαστε καλή ομάδα, ακολουθήσαμε τις οδηγίες και πήραμε τη νίκη. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.

Για κάθε παιχνίδι του Champions League πρέπει να... ανοίγει η όρεξή μας και να παλεύουμε για το καλύτερο».