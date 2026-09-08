Ολυμπιακός: Μήνυμα συμπαράστασης στον Ελ Κααμπί πριν το παιχνίδι με τον Βόλο
Σύσσωμος ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τους παίκτες των «ερυθρόλευκων» να στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης στον Μαροκινό πριν το παιχνίδι με τον Βόλο.
Σε μια σπουδαία κίνηση συμπαράστασης προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης στον άτυχο συμπαίκτη τους.
Κατά την καθιερωμένη φωτογραφία πριν το εναρκτήριο σφύριγμα, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν ενωμένοι κρατώντας τη φανέλα με το Νο 9 και το όνομα του Μαροκινού αρχισκόρερ, δείχνοντας πως η ομάδα παραμένει στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία που περνάει.
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