Ολυμπιακός: Μήνυμα συμπαράστασης στον Ελ Κααμπί πριν το παιχνίδι με τον Βόλο

Σε μια σπουδαία κίνηση συμπαράστασης προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης στον άτυχο συμπαίκτη τους.

Κατά την καθιερωμένη φωτογραφία πριν το εναρκτήριο σφύριγμα, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν ενωμένοι κρατώντας τη φανέλα με το Νο 9 και το όνομα του Μαροκινού αρχισκόρερ, δείχνοντας πως η ομάδα παραμένει στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία που περνάει.