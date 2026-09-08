· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Μήνυμα συμπαράστασης στον Ελ Κααμπί πριν το παιχνίδι με τον Βόλο

Σύσσωμος ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τους παίκτες των «ερυθρόλευκων» να στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης στον Μαροκινό πριν το παιχνίδι με τον Βόλο.

Ολυμπιακός: Μήνυμα συμπαράστασης στον Ελ Κααμπί πριν το παιχνίδι με τον Βόλο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια σπουδαία κίνηση συμπαράστασης προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έστειλε ηχηρό μήνυμα στήριξης στον άτυχο συμπαίκτη τους.

Κατά την καθιερωμένη φωτογραφία πριν το εναρκτήριο σφύριγμα, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίστηκαν ενωμένοι κρατώντας τη φανέλα με το Νο 9 και το όνομα του Μαροκινού αρχισκόρερ, δείχνοντας πως η ομάδα παραμένει στο πλευρό του σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία που περνάει.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:42 CHAMPIONS LEAGUE

«Πλήγμα» στην ΑΕΚ με Στρακόσα: Κάταγμα στον καρπό και «νοκ-άουτ» μέχρι τη διακοπή

22:34 SUPER LEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Μπακασέτας: «Τεράστια τιμή να φοράω το περιβραχιόνιο»

22:34 CHAMPIONS LEAGUE

«Συναγερμός» με Καρέτσα - Αποχώρησε με φορείο

22:26 CHAMPIONS LEAGUE

Μαρίν: «Παίξαμε με πάθος, χάρηκα που η ΑΕΚ κέρδισε ξανά στο Champions League με δικό μου φάουλ»

22:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Μήνυμα συμπαράστασης στον Ελ Κααμπί πριν το παιχνίδι με τον Βόλο

22:20 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε ο Μοχάμεντ Γιασίν

22:17 CHAMPIONS LEAGUE

Βιτάλις: «Μας οδήγησε μπροστά η καρδιά μας, πραγματοποιήθηκε ένα όνειρό μου»

22:16 CHAMPIONS LEAGUE

Βάργκα: «Χαρούμενος με τη νίκη - Έπρεπε να σκοράρω»

22:10 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Τα highlights από τη σπουδαία νίκη της Ένωσης στο Champions League

21:58 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Πολύ ώριμη εμφάνιση, μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον ακόμη ένα γκολ»

21:55 SUPER LEAGUE

Επιμένουν για Μπρούμα και Άρη οι Πορτογάλοι

21:54 CHAMPIONS LEAGUE

Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ διατήρησε την Ελλάδα σε τροχιά 10αδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας