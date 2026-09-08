Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Μπακασέτας: «Τεράστια τιμή να φοράω το περιβραχιόνιο»

Αναλυτικά το μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα:

«Ήρθε η ώρα, έπειτα από δυόμιση χρόνια, ν’ αποχωρήσω από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή. Ήταν τεράστια τιμή κι ευθύνη να φοράω το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αλλά φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή πως δεν σταμάτησα στιγμή να προσπαθώ για το καλύτερο. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκα. Τον πρόεδρο της ομάδας κ. Γιάννη Αλαφούζο για την στήριξη. Τα τεχνικά τιμ και φυσικά όλους τους συμπαίκτες μου.

Τον κόσμο για την αγάπη του για την ομάδα, αλλά και την κριτική που μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι. Τους φυσικοθεραπευτές και κυρίως τους Μάικ, Παναγιώτη για την ατελείωτη δουλειά και γιατί ήταν κοντά μου σε δύσκολους τραυματισμούς. Όλους τους γυμναστές και ειδικά τους Παναγιώτη, Άγγελο, Βασίλη που έκαναν τα πάντα για να είμαι στην καλύτερη κατάσταση.

Τους ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά στο σύλλογο μακριά από τα φώτα. Τέλος, τους αγαπημένους μου. Τους φροντιστές Νεκτάριο, Γιάννη, Τέο, Χρήστο. Τους εργοφυσιολόγους Γιώργο Παπαδημητρίου, Γιάννη Τσεκούρα. Τον Γιώργο Μουντάκη που είναι πάντα εκεί και φυσικά τον κ. Γρηγόρη Παπαβασιλείου που είναι ένας εξαιρετικός και καλοσυνάτος άνθρωπος».