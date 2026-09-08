ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0: Με το... μαγικό δεξί του Μαρίν εκανε ονειρεμένο ξεκίνημα στο Champions League

Η «Ένωση» λύγισε 1-0 τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ραζβάν Μαρίν να πετυχαίνει στο 21’ ένα εκπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και να χαρίζει στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς τους τρεις βαθμούς στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Σε ένα γήπεδο που έζησε κάθε στιγμή με τεράστια ένταση και έσπρωξε την ΑΕΚ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν πειθαρχία και καθαρό μυαλό στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Η «Ένωση» είχε τις ευκαιρίες για να κάνει πιο εύκολο το έργο της, όμως δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ και χρειάστηκε να διαχειριστεί μέχρι το φινάλε το εύθραυστο 1-0.

Ήταν η τρίτη νίκη των «κιτρινόμαυρων» σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την προηγούμενη να είναι πριν 20 χρόνια κόντρα στη Μίλαν. Τότε, ήταν ο Ζούλιο Σέζαρ που με απευθείας εκτέλεση φάουλ χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ, αυτή τη φορά η νίκη ήρθε από το… μαγικό δεξί του Ραζβάν Μαρίν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα ήρθε πολύ νωρίς, μόλις στο 3’. Ο Μάγερ έβγαλε τον Γιόβιτς απέναντι από τον Γιούνγκβιρτ, όμως ο τερματοφύλακας της ΛΑΣΚ απέκρουσε και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Η αυστριακή ομάδα δεν άργησε να αντιδράσει και στη συνέχεια κατάφερε να ισορροπήσει την αναμέτρηση, πιέζοντας ψηλά την ΑΕΚ και δυσκολεύοντας την κυκλοφορία της μπάλας. Στο 9’ ο Ούσορ επιχείρησε σουτ που δεν ανησύχησε τον Μπρινιόλι, ενώ στο 17’ ο Ιταλός γκολκίπερ μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα το μακρινό πλασέ του Μπογκάρντε.

Παρότι η ΛΑΣΚ είχε αποκτήσει κατοχή, η ΑΕΚ ήταν εκείνη που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Κοϊτά κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο και ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Ρουμάνος μέσος έστειλε την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο στο «παράθυρο» της εστίας, αφήνοντας τον Γιούνγκβιρτ χωρίς περιθώριο αντίδρασης και γράφοντας το 1-0 στο 21’, μέσα σε πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ δεν παρασύρθηκε από το προβάδισμά της και συνέχισε να αγωνίζεται με ηρεμία και συγκέντρωση. Οι γραμμές της παρέμειναν κοντά, η κυκλοφορία της μπάλας ήταν σωστή και οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν τον έλεγχο της κατάστασης.

Μάλιστα, πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Ένωση είχε δύο ακόμη καλές στιγμές. Στο 37’ ο Βάργκα πίεσε τον Μπογκάρντε, έκλεψε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, όμως ο Μπουγιάμπα κατάφερε την τελευταία στιγμή να τον σταματήσει. Τρία λεπτά αργότερα, η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μάγερ βρήκε στο κεφάλι του Λιούμπισιτς και πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Η ΛΑΣΚ δυσκολευόταν να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις και η ΑΕΚ έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, με τους Ρέλβας και Μουκουντί να έχουν σημαντική συμβολή στην ανασταλτική λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά, στο 41’ οι Αυστριακοί έφτασαν κοντά στην ισοφάριση. Ο Λανγκ εκμεταλλεύτηκε την κόντρα μετά το τάκλιν του Μάγερ και βρέθηκε απέναντι από τον Μπρινιόλι, όμως ο Ιταλός τερματοφύλακας διάβασε σωστά τη φάση και απέκρουσε σε κόρνερ.

Η ΑΕΚ είχε την τελευταία μεγάλη ευκαιρία του πρώτου μέρους στις καθυστερήσεις. Ο Μάγερ εκτέλεσε τη στατική φάση προς το πίσω δοκάρι, όμως ο Βάργκα δεν έπιασε όπως θα ήθελε την κεφαλιά και η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη.

Η ΛΑΣΚ μπήκε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 49’ απείλησε ξανά. Ο Χόρβαθ κινήθηκε από τα αριστερά και πάτησε στην περιοχή, όμως ο Μπρινιόλι ήταν σωστά τοποθετημένος και απέτρεψε την ισοφάριση, κρατώντας το 1-0.

Η ΑΕΚ αντέδρασε και ανέβασε ξανά την έντασή της. Στο 56’ δημιούργησε διπλή ευκαιρία, με τον Γιόβιτς αρχικά να καθυστερεί να τροφοδοτήσει τον Κοϊτά και στη συνέχεια να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του Γιούνγκβιρτ σε σέντρα-σουτ του Πήλιου, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η Ένωση συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ και στο 64’ το πέτυχε, αλλά δεν μέτρησε. Ο Μάγερ έκανε εξαιρετικό γύρισμα, ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο Κροάτης ήταν οριακά οφσάιντ στην πάσα του Κοϊτά.

Η ΑΕΚ είχε πλέον μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό της ΛΑΣΚ και οι εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας συνέχιζαν ασταμάτητα να δίνουν ώθηση στους κιτρινόμαυρους. Οι αλλαγές του Κίχμπαουερ έδωσαν περισσότερη φρεσκάδα στους Αυστριακούς, οι οποίοι κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο την περιοχή του Μπρινιόλι, χωρίς όμως να δημιουργήσουν κάποια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι τον Ζίνι αντί του Γιόβιτς. Ο Ανγκολέζος είχε τη δική του μεγάλη στιγμή στο 88’, όμως ο Αντράδε σταμάτησε το πλασέ του, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Κοϊτά πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το φινάλε, ωστόσο, είχε αγωνία. Η ΑΕΚ είχε χάσει τις ευκαιρίες για να τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι και στο 92’ χρειάστηκε την τύχη με το μέρος της. Ο Μπρινιόλι συγκρούστηκε με τον Αριάγκα σε κόρνερ, όμως ο Κάλαϊτζιτς δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη φάση, καθώς η κεφαλιά του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και η ΑΕΚ πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η Ένωση μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση και πήρε τρεις βαθμούς που της δίνουν σημαντική ώθηση για τη συνέχεια.

Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Γιόβιτς - Μπογκάρντε, Αντράδε

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ (90+1΄ Αριάγκα), Κοϊτά (90+1΄ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα, Γιόβιτς (83΄ Ζίνι)

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Γιούνγκβιρτ, Μπουγιάμπα, Τόρνιχ, Αντράδε, Γιόργκενσεν (65΄ Σόπφ), Χόρβατ, Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς (65΄ Φλέκερ), Μπέλο, Ούσορ, Λανγκ (74΄ Κάλαϊτζιτς)