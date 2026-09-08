· Άστον Βίλα

Κλαμπ Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3: Χορτάστικη πρεμιέρα στο Βέλγιο με νικήτρια την ομάδα του Έμερι

Η Άστον Βίλα επικράτησε με 3-2 της Μπριζ στο Βέλγιο και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League. ΜακΓκίν, Μπουεντία και Τζάκσον οι σκόρερ για την ομάδα του Ουνάι Έμερι.

Κλαμπ Μπριζ - Άστον Βίλα 2-3: Χορτάστικη πρεμιέρα στο Βέλγιο με νικήτρια την ομάδα του Έμερι
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Στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League, η Άστον Βίλα επικράτησε με 3-2 της Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο, μπαίνοντας με το δεξί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Οι Άγγλοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακό ξεκίνημα στην αναμέτρηση και επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους πριν την ανάπαυλα, παίρνοντας αέρα δύο τερμάτων από το πρώτο κιόλας ημίχρονο.

Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε στην επανάληψη, με τους Βέλγους να βγάζουν αντίδραση και να φανερώνουν τις αμυντικές αδυναμίες των φιλοξενούμενων.

Οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-2 με τον Τρεσόλντι στο 61', όμως η ομάδα του Ουνάι Έμερι διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και σφράγισε ένα πολύτιμο τρίποντο.

Τα αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής του Champions League

Μπριζ (Βέλγιο) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3

(19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)

ΑΕΚ (Ελλάδα) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0

(21' Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία - Ίντερ (Ιταλία) 22:00

Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 22:00

Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 22:00

Λιλ (Γαλλία) - Μπέτις (Ισπανία) 22:00

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 19:45

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Βίκινγκ (Δανία) 19:45

Παρί ΣΖ (Γαλλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 22:00

Νάπολι (Ιταλία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία) 19:45

Μπάγερν (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία) 22:00

Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00

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