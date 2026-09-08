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Νίκολιτς: «Πολύ ώριμη εμφάνιση, μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον ακόμη ένα γκολ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ΑΕΚ στη νίκη επί της ΛΑΣΚ, ενώ στάθηκε και στην παρουσία των φίλων της Ένωσης στο γήπεδο.

Νίκολιτς: «Πολύ ώριμη εμφάνιση, μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον ακόμη ένα γκολ»
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Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 1-0 της ΛΑΣΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόδοση των παικτών του.

Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στην προσπάθεια και την εικόνα της ομάδας του, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους οπαδούς της ΑΕΚ που έδωσαν δυναμικό «παρών» στην Allwyn Arena.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς:

«Ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, συγχαρητήρια στους παίκτες. Μπορούσαμε να σκοράρουμε τουλάχιστον ακόμη ένα γκολ. Πολύ ώριμη εμφάνιση. Θα μας βοηθούσε αλλο ενα γκολ να «καθαρίσουμε» το ματς. Πήραμε τους τρεις βαθμούς και συνεχίζουμε.

Δεν υπήρχε λόγος να κάνω αλλαγες έτσι όπως παίζαμε. Ματς με πολύ ένταση και δύσκολο. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς. Κοιτάμε το ματς με τον Αστέρα.

Καταπληκτικό γκολ ο Μαρίν. Ήταν η ανταμοιβή του για την εξαιρετική του εμφάνιση απόψε».

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