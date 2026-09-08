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Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ διατήρησε την Ελλάδα σε τροχιά 10αδας

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 της Λιντς στη Νέα Φιλαδέλφεια, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League, ενώ παράλληλα διατήρησε το όνειρο της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA ζωντανό.

Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ διατήρησε την Ελλάδα σε τροχιά 10αδας
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Σε μια μαγική ευρωπαϊκή βραδιά, η ΑΕΚ ισοπέδωσε τη ΛΑΣΚ μέσα στη «φλεγόμενη» Allwyn Arena.

Παράλληλα, διατήρησε ορθάνοιχτο το όνειρο της 10ης θέσης, χαρίζοντας 400 βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 49.675 – 4.500 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)

10. Πολωνία 45.125 – 3.000 βαθμοί 2/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ)

11. Τσεχία 44.725 – 2.900 βαθμοί 4/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβε, Γιάμπλονετς)

12. Ελλάδα 44.212 – 3.800 βαθμοί 4/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Νορβηγία 38.612 – 5.000 βαθμοί 4/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)

14. Δανία 38.306 – 4.000 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

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