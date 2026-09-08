Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ διατήρησε την Ελλάδα σε τροχιά 10αδας

Σε μια μαγική ευρωπαϊκή βραδιά, η ΑΕΚ ισοπέδωσε τη ΛΑΣΚ μέσα στη «φλεγόμενη» Allwyn Arena.

Παράλληλα, διατήρησε ορθάνοιχτο το όνειρο της 10ης θέσης, χαρίζοντας 400 βαθμούς στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 49.675 – 4.500 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)

10. Πολωνία 45.125 – 3.000 βαθμοί 2/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ)

11. Τσεχία 44.725 – 2.900 βαθμοί 4/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβε, Γιάμπλονετς)

12. Ελλάδα 44.212 – 3.800 βαθμοί 4/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13. Νορβηγία 38.612 – 5.000 βαθμοί 4/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)

14. Δανία 38.306 – 4.000 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)