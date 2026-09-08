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Επιμένουν για Μπρούμα και Άρη οι Πορτογάλοι

Ο πορτογαλικός τύπος συνεχίζει να επαναφέρει το ζήτημα.

Επιμένουν για Μπρούμα και Άρη οι Πορτογάλοι
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στον Άρη οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση των τελευταίων μεταγραφικών κινήσεων, με την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και στα άκρα της επίθεσης να αποτελεί προτεραιότητα για τους «κιτρινόμαυρους».

Μία από τις περιπτώσεις που έχουν απασχολήσει έντονα το τελευταίο διάστημα είναι αυτή του Μπρούμα. Το όνομα του Πορτογάλου δεν προέκυψε τυχαία, καθώς ο 31χρονος εξτρέμ βρίσκεται στις επιλογές που έχουν εξεταστεί από τον Ρουμπέν Ρέγιες και τους συνεργάτες του για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Το ενδιαφέρον από την πλευρά του Άρη επανέρχεται μάλιστα στο προσκήνιο και μέσω της Πορτογαλίας. Δημοσιεύματα της Τρίτης κάνουν εκ νέου αναφορά στους Θεσσαλονικείς, σημειώνοντας πως ο Μπρούμα αποτελεί μία περίπτωση που έχει αξιολογηθεί από τον σύλλογο.

Ο διεθνής Πορτογάλος διαθέτει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητούν στον Άρη για τις πλευρές της επίθεσης και, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, η συγκεκριμένη υπόθεση θα μπορούσε να προχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των «κιτρινόμαυρων», καθώς η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου. Ως εκ τούτου, υπάρχει ακόμη περιθώριο για διαπραγματεύσεις και για να εξεταστεί εάν μπορεί να βρεθεί η φόρμουλα που θα οδηγήσει τον Μπρούμα στη Θεσσαλονίκη.

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