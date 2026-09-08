Ντόρτμουντ: Στο νοσοκομείο ο Καρέτσας – Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του

Ανησυχία προκάλεσε στην Ντόρτμουντ η εικόνα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς ο Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο έδαφος, με το ιατρικό επιτελείο της γερμανικής ομάδας να σπεύδει αμέσως κοντά του. Μάλιστα, από τα μικρόφωνα που βρίσκονταν περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου ακούστηκε πως ο Καρέτσας θα έπρεπε να γίνει άμεσα αλλαγή.

Λίγο αργότερα, ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε με φορείο, εμφανώς δακρυσμένος, εικόνα που προκάλεσε έντονη ανησυχία. Η στιγμή έκανε γρήγορα τον γύρο των γερμανικών ΜΜΕ, με την BILD, το Kicker και το Sky Sports να αναφέρονται στην κατάσταση του Καρέτσα.

Η Ντόρτμουντ, πάντως, έσπευσε να ενημερώσει για το τι ακριβώς συνέβη, ξεκαθαρίζοντας πως η αποχώρησή του δεν οφειλόταν σε τραυματισμό. Συγκεκριμένα, η γερμανική ομάδα ανέφερε πως ο Καρέτσας αντιμετώπισε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα και πως, παρά τις συνθήκες, η κατάστασή του ήταν καλή. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο Έλληνας διεθνής κατευθυνόταν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ντόρτμουντ.

Έτσι, λίγες μόλις ημέρες μετά τον άσχημο τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, η Ντόρτμουντ βρέθηκε ξανά μπροστά σε μια κατάσταση που προκάλεσε ανησυχία, αυτή τη φορά με τον Καρέτσα να αποχωρεί από το παιχνίδι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις.