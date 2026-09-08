Ντόρτμουντ: Στο νοσοκομείο ο Καρέτσας – Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε με φορείο από την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ, με την Ντόρτμουντ να ενημερώνει πως αντιμετώπισε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.
Ανησυχία προκάλεσε στην Ντόρτμουντ η εικόνα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς ο Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.
Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο έδαφος, με το ιατρικό επιτελείο της γερμανικής ομάδας να σπεύδει αμέσως κοντά του. Μάλιστα, από τα μικρόφωνα που βρίσκονταν περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου ακούστηκε πως ο Καρέτσας θα έπρεπε να γίνει άμεσα αλλαγή.
Λίγο αργότερα, ο Έλληνας διεθνής αποχώρησε με φορείο, εμφανώς δακρυσμένος, εικόνα που προκάλεσε έντονη ανησυχία. Η στιγμή έκανε γρήγορα τον γύρο των γερμανικών ΜΜΕ, με την BILD, το Kicker και το Sky Sports να αναφέρονται στην κατάσταση του Καρέτσα.
Η Ντόρτμουντ, πάντως, έσπευσε να ενημερώσει για το τι ακριβώς συνέβη, ξεκαθαρίζοντας πως η αποχώρησή του δεν οφειλόταν σε τραυματισμό. Συγκεκριμένα, η γερμανική ομάδα ανέφερε πως ο Καρέτσας αντιμετώπισε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα και πως, παρά τις συνθήκες, η κατάστασή του ήταν καλή. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο Έλληνας διεθνής κατευθυνόταν στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.
«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ντόρτμουντ.
Έτσι, λίγες μόλις ημέρες μετά τον άσχημο τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, η Ντόρτμουντ βρέθηκε ξανά μπροστά σε μια κατάσταση που προκάλεσε ανησυχία, αυτή τη φορά με τον Καρέτσα να αποχωρεί από το παιχνίδι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις.