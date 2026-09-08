Κούχμπαουερ: «Η ΑΕΚ ήταν πιο ώριμη κι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας»

Η ΛΑΣΚ έφυγε από τη Νέα Φιλαδέλφεια χωρίς βαθμό, με τον Ντίτμαρ Κούχμπαουερ να αναγνωρίζει την ανωτερότητα της ΑΕΚ στις λεπτομέρειες που έκριναν την αναμέτρηση.

Ο Αυστριακός τεχνικός, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το 1-0 της «Ένωσης», στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του και τα οποία, όπως τόνισε, εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιούργησε η ΛΑΣΚ, στην ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και στην ανάγκη η ομάδα του να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματική στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις Ντίτμαρ Κούχμπαουερ στη συνέντευξη Τύπου:

«Το χάσαμε στις λεπτομέρειες. Είναι καλό που είδαμε ότι είχαμε ευκαιρίες και μπορούμε να παίξουμε σε αυτό το επίπεδο, ώστε να μάθουμε από αυτό. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου δεν παίξαμε καλά, δεχθήκαμε ένα ωραίο γκολ και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, αλλά δεν ήμασταν επικίνδυνοι.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας και σε πολλές φάσεις φάνηκε ότι ήταν η πιο ώριμη ομάδα. Είχαμε κι εμείς μια καλή ευκαιρία. Η ΑΕΚ, από ένα σημείο και μετά, ήθελε να αμυνθεί και να ψάξει το δεύτερο γκολ μέσω αντεπιθέσεων. Είχαμε άλλη μία καλή ευκαιρία, προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος, αλλά η ΑΕΚ τα κατάφερε. Γνωρίζουμε ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να βελτιωθούμε. Η ΑΕΚ είναι πιο έμπειρη ομάδα από εμάς και πρέπει να μάθουμε από αυτό».

Για το αν η εμπειρία έπαιξε καθοριστικό ρόλο: «Η ομάδα κάνει λάθη και σήμερα τιμωρηθήκαμε. Η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο παραγωγική, αλλά αν είχαμε παίξει καλύτερα τις τελευταίες μπαλιές, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν παίξαμε άσχημα, όμως σε αυτό το επίπεδο πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Η ΑΕΚ ήταν πιο ώριμη, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας και πρέπει να μάθουμε από αυτό. Έχουμε χρόνο».

Για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Παρόλο που η ατμόσφαιρα ήταν καλή, το κοινό ήταν καταπληκτικό. Όταν η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο, το γήπεδο ήταν πιο ήσυχο. Φυσικά θα με βόλευε να ήταν ήσυχο το στάδιο, αλλά αυτό δεν συνέβη».

Για την απογοήτευση των παικτών του: «Θα μπορούσαμε να πάρουμε την ισοπαλία. Οι παίκτες είναι απογοητευμένοι, δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά χρειαζόμαστε το κάτι παραπάνω».

Για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης: «Θεωρώ ότι η ΑΕΚ ήταν παρούσα σε όλο το παιχνίδι, παρά τις ευκαιρίες που είχαμε στο τέλος».

Για το συναίσθημα από την παρουσία στο Champions League και τον ύμνο της διοργάνωσης: «Είναι πολύ ωραίο να βρίσκεσαι εδώ, αλλά εγώ είμαι πάντα ο ίδιος τύπος και δεν θα αλλάξω επειδή παίζω στο Champions League. Το σημαντικό είναι να παίρνεις το αποτέλεσμα, κάτι που δεν συνέβη σήμερα».

Για την επικείμενη αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ: «Φυσικά είναι μια μεγάλη ομάδα, με μεγάλο μπάτζετ. Η Λίβερπουλ έχει μεγάλη ιστορία. Φυσικά θα είναι καλό να πάρουμε αποτέλεσμα, αλλά έχουν προτεραιότητα τα άλλα παιχνίδια».

Για τον Κάλαϊτζιτς: «Μίλησα με τον παίκτη και μου είπε ότι θα μπορούσε να παίξει μέχρι 20 λεπτά. Δεν τον χρειαζόμασταν μόνο για την ΑΕΚ, αλλά για όλα τα παιχνίδια. Αν έπαιζε και συνέβαινε κάτι, δεν θα ήταν καλό. Φυσικά τον χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά».

Για το δύσκολο πρόγραμμα και το αν η LASK έχασε την ευκαιρία να πάρει βαθμό στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Φυσικά, όσον αφορά τις ομάδες, πρόκειται για ένα δύσκολο γκρουπ. Μέσα στο γήπεδο σκέφτεσαι διαφορετικά. Θέλουμε να προσπαθήσουμε και να πάρουμε κάτι, είτε είναι εύκολο είτε δύσκολο. Η ΑΕΚ ήταν μια δύσκολη αντίπαλος. Θα μπορούσαμε να πάρουμε τον έναν βαθμό, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ζούμε για το επόμενο παιχνίδι και προσαρμοζόμαστε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».